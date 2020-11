Politistii si jandarmii iau masuri de descurajare a pelerinajului de Sfantul Andrei: "Facem un apel la buna credinta a oamenilor"

Decizia instantei

"Suntem la datorie zilnic, si pe data de 30 noiembrie vom fi la datorie. Atat politistii, cat si jandarmii vor urmari ca normele legale sa fie aplicate cu strictete, nu vom tolera incalcarea legii si, da, vom fi prezenti si in zona Manastirii Sf. Andrei pentru a urmari daca se respecta aceste prevederi legale, in ceea ce priveste oficierea slujbelor religioase.Nu consideram ca se va forma o aglomerare mare de persoane, deoarece, asa cum este prevazut in legislatia actuala, la aceste manifestari religioase pot participa doar oamenii care au domiciliul in localitatea respectiva, vorbim aici despre localitatea Ion Corvin. Celelalte persoane, din alte localitati, nu au voie sa participe la aceste pelerinaje", a declarat, intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Andreea Iliescu.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Constanta, Razvan Ivan, a afirmat ca lupta cu virusul poate fi castigata daca sunt respectate masurile preventive de protectie sanitara."Facem un apel la buna credinta a oamenilor de a respecta aceste prevederi legale, aceste restrictii si masuri preventive, tocmai pentru a castiga impreuna aceasta lupta cu virusul care a venit peste noi", a spus reprezentantul IJJ.Andreea Iliescu a precizat ca, daca va fi nevoie, efectivele de politisti si jandarmi aflate in zona Manastirii Pestera Sfantului Andrei vor fi suplimentate."Cu siguranta vor exista filtre, vom monitoriza activ aceasta situatie si nu ne dorim sa ajungem in situatia in care sa fim pusi in fata faptului ca la acea manastire se va crea o aglomerare mare de persoane. Suntem increzatori in capacitatea noastra de reactie, vom fi la datorie, vom suplimenta daca este necesar numarul de efective, astfel incat aceste activitati sa se desfasoare linistit si cu participarea strict a persoanelor care au voie sa fie acolo", a declarat reprezentanta IPJ Tribunalul Constanta a respins, pe 25 noiembrie, cererea Arhiepiscopiei Tomisului de suspendare a hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) care interzice participarea la procesiunile si pelerinajele religioase a persoanelor care nu au domiciliul sau resedinta in localitatile in care se desfasoara aceste activitati.In seara aceleiasi zile de 25 noiembrie, arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, i-a transmis o scrisoare deschisa premierului Ludovic Orban , in care sustine ca masurile impuse in contextul pandemiei de COVID-19 genereaza "abuzuri" impotriva clerului si credinciosilor, care sunt impiedicati sa desfasoare in mod traditional datinile bisericesti.Teodosie atrage atentia, in scrisoare, asupra situatiei conflictuale ce poate sa apara in contextul impiedicarii enoriasilor si credinciosilor, din toata tara, de a lua parte la traditionalul pelerinaj de la manastirea si pestera din satul constantean Ion Corvin, organizat de Praznicul Sf. Apostol Andrei, pe 30 noiembrie.Pelerinajul de la Manastirea Pestera Sfantului Andrei aduna, in anii trecuti, mii de credinciosi din toate regiunile tarii. In 2019, numarul pelerinilor care au venit la manastirea din localitatea constanteana Ion Corvin a fost de peste 15.000.