Politistii sustin ca nu sunt obligati sa verifice cetatenii care au impuse restrictii in pandemie. Cum ii contrazice legea flagrant

Sindicat: Verificarea izolatilor la domiciliu nu este atributie a politistului

Ce spune Legea 55/2020

"Vom fi mai indulgenti cu infratcorii"

Conform datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica, marti, 19 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, 42.717 persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 11.462 persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 63.150 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 136 de persoane.Politistii ar trebui sa verifice daca oamenii respecta masurile restrictive. Insa, sindicatele transmit ca daca salariile vor fi inghetate, vor refuza sa mai faca acest lucru."Incepand de astazi intram in cea de-a doua etapa a protestelor anuntate prin calendarul comun adoptat de Sindicatului EUROPOL, Sindicatul Pro Lex, Sindicatul Diamantul si Sindicatul Decus. Astfel, de azi politistii vor refuza sa mai indeplineasca atributii pe care nu le au in fisa postului, precum verificarea izolatilor/carantinatilor la domiciliu si vor refuza sa mai efectueze ore suplimentare.Reamintim tuturor colegilor care sunt implicati in aceasta activitate de verificare a persoanelor fata de care s-a dispus masura izolarii la domiciliu, ca", a scris luni, 18 ianuarie, Sindicatul Europol pe site-ul sau.Sindicalistii mai precizeaza ca, in fisa postului unui agent de ordine publica "aceasta activitate nu numai ca nu se circumscrie niciunei sarcini, dar nici nu exista o procedura legala cu privire la modalitatea in care se realizeaza.Este cea mai reprezentativa dovada ca aceasta activitate pe care am realizat-o timp de 10 luni, cu titlu de "munca patriotica", nu a fost procedurata pentru ca nu exista temei legal. Iar prin comparatie, ganditi-va ca pentru toate celelalte activitati, legitimarea, conducerea persoanelor la sediu, controlul persoanelor, bagajelor, vehiculelor etc. exista proceduri", a transmis Sindicatul Europol.Conform sursei citate, deja judete unde politistii, inca de anul trecut au refuzat sa indeplineasca astfel de sarcini, iar activitatea a fost preluata de politistii locali sau de alti angajati ai administratiei publice locale. "Totul depinde de noi, si de cat de mult suntem dispusi sa acceptam aceasta "munca patriotica" pentru care altii primesc diferite stimulente si majorari salariale".Sindicatul Europol mai precizeaza ca la a doua intalnire care a avut loc saptamana trecuta cu ministrul Lucian Bode , acesta le-ar fi promis ca va introduce in OUG-ul promovat de Ministerul Sanatatii, un amendament prin care sa statueze acordarea unui stimulent de risc medical in suma de 1000 lei brut, aproximativ 600 lei net, pentru personalul MAI care este implicat direct in combaterea pandemiei COVID19 sau care participa la asigurarea masurilor de ordine in incinta centrelor de vaccinare."Aceasta promisiune nu a fost onorata insa, dupa cum am putut vedea cu totii vineri, cand la finalul sedintei de Guvern, OUG-ul a fost emis fara ca personalul MAI sa fie inclus, in categoria beneficiarilor stimulentului de risc", a mai aratat sindicatul.Conform Legii 55/2020, art 65-67 agentii si ofiterii de politie , subofiterii si ofiterii de jandarmi , politistii locali vor constata contraventiile si vor aplica sanctiunile privind nerespectarea de catre persoanele fizice a masurilor de izolare la domiciliu.Astfel cel putin o data pe zi, oamenii legii trebuie sa vada daca persoanele aflate in carantina pe teritoriul lor, respecta legea.Aceasta nu este insa singura amenintare venita din partea politiei. La finalul anului trecut, Sindicatul Decus avertiza ca politistii vor fi mai indulgenti cu infractorii daca li se vor ingheta salariile."- politistii pe care ii reprezentam vor deveni extrem de indulgenti fata de contravenienti, aplicand EXCLUSIV masura AVERTISMENTULUI, fara a aplica amenzi cu valoare, mai ales in ceea ce priveste abaterile pe linie de circulatie rutiera;- in punctele de trecere ale frontierei de stat, controalele autovehiculelor se vor efectua in timpul MAXIM prevazut de legislatia in vigoare (ex. controlul documentelor si al incarcaturii unui autotren va dura 45 de minute;)- atat lucrarile penale, cat si reclamatiile primite de la cetateni, vor fi solutionate de asemenea in perioada MAXIMA de timp prevazuta de ordinele de linie si de Codul de Procedura Penala;- politistii vor interveni EXCLUSIV la apelurile primite prin SNUAU 112 in timpul MAXIM de interventie - vom refuza efectuarea de ore suplimentare, precum si folosirea telefoanelor mobile personale in interes de serviciu- vom refuza cu vehementa sa ne prezentam la serviciu in afara orelor prevazute in planificari, de asemenea prin refuzul de a folosi telefoanele mobile in timpul liber pentru chestiuni legate de latura profesionala- uzitarea maximului perioadei de examinare a candidatilor la proba practica pentru obtinerea permiselor de conducere, cat si pentru intocmirea documentatiei in vederea inmatricularii autovehiculelorvom refuza sa participam la razii si controale cu efective sporite, din timpul liber. Acestea se vor efectua doar cu posibilitatile limitate de folosire a resursei umane prezente la serviciu in ziua si intervalul orar respective- avand in vedere lipsa/calitatea neconforma/cantitatea insuficienta a mijloacelor si materialelor de protectie anticovid, precum si faptul ca politistii au fost "omisi" de la acordarea stimulentului de risc, injust nefiind considerati ca facand parte din prima linie, analizam posibilitatea refuzului de efectua verificari ale persoanelor carantinate sau izolate la domiciliu, precum si a participarii in filtrele de control la intrarile/iesirile in si din localitatile carantinate", a transmis sindicatul DECUS pe pagina de Facebook Ministrul Lucian Bode a precizat, intr-o intalnire cu sindicatele din 30 decembrie 2020 ca, impreuna cu specialistii Ministerului Afacerilor Interne, analizeaza mai multe variante de abordare in baza carora sa poata fi obtinute solutii la problemele ridicate.