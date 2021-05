Ancheta in cazul politistului care l-ar fi luat "la misto" pe Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6. Ce i-ar fi spus, de fapt, agentul in discutia telefonica

Sindicatul Europol: "Sub nicio forma atutudinea politistului nu a fost cea despre care vorbeste domnul Ciucu"

Ciprian Ciucu: "Politistul m-a luat la misto"

Reactia politiei: "S-au demarat verificari"

Insa institutia a anuntat ulterior ca ancheteaza acest caz si ca la finalizarea cercetarilor vor fi luate masurile care se impun.Politistul i-ar fi spus primarului ca nu se pot aplica sanctiuni pe baza constatarilor lui pentru ca este nevoie de un aparat radar care sa constate acest lucru. Insa a alarmat un echipaj rutier si, in acea zona au fost aplicate sanctiuni in acea zi."Sub nicio forma atitudinea politistului nu a fost cea despre care vorbeste domnul Ciucu. I-a explicat ca nu se pot aplica sanciuni doar pe baza constatarilor lui. Pentru ca este nevoie de un aparat radar care sa constate acest lucru. Drept urmare a fost si trimis un echipaj radar acolo si au fost si aplicate trei sanctiuni contraventionale.Evident ca a durat 10-15 minute pana au ajuns si nu au mai identificat autoturismele despre care vorbea primarul Ciprian Ciucu.Ar fi fost ideal ca instituia sa spuna concret aceste discutii care au avut loc.In momentul de fata, sunt aproximativ 25 de patrule de politie rutiera in teren, in Bucuresti. Dintre acestea doar trei au aparat radar.Un numar de 30 de politisti, adica 15 patrule sunt plantati in intersectii pe traseele de afluire/defluire a coloanelor demnitarilor. Nu le spun coloane oficiale pentru ca, daca ii intrebi, nu au coloane oficiale, atunci cand iese masina prim-ministrului, de exemplu, din curtea Guvernului, toate strazile se elibereaza", a spus liderul sindicalului politistilor Europol, Cosmin Andreica.Sindicalistul a mai precizat pentru Ziare.com ca "pot spune cu certitudine ca nu sub acele nuante pe care le-a expus in acea postare pe Facebook , a fost dialogul intre primarul Ciucu si politist"."Institutia este de vina pentru ca nu lamureste de indata aceste lucruri si lasa sa planeze asupra politistului o anumita vinovatie", a mai spus Cosmin Andreica.Pe de alta parte, liderul sindical a spus ca ii compatimeste pe cei care lucreaza in acest sistem 112, mai ales ca cel putin 7 din 10 apeluri sunt nejustificate.Duminica seara, Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 a povestit pe pagina sa de Facebook faptul ca a sunat la politie sa anunte o cursa ilegala de masini, insa politistul de la dispecerat l-a luat la misto."Absolut rusinos serviciul Brigazii Rutiere din Bucuresti!Chiar daca sunt primar, daca e vreo neregula in orasul acesta si chiar daca nu este in Sectorul 6, mi se pare normal sa umblu cu papucii de cetatean si sa semnalez cand ceva nu este in regula. Sun la telefonul de serviciu, nu direct la ministru.In aceasta seara am decis sa ies la plimbare in Centrul orasului cu familia, apoi am luat-o pe jos, pe langa Guvern si am ajuns pe Bd. Aviatorilor unde tocmai se desfasura o cursa de masini (categoria Lamborghini) in toata regula. Motoare turate la maxim, viteze foarte mari de peste 150 km.Moment in care, na, zic sa sun la Brigada Rutiera Bucuresti sa le spun oamenilor sa stie, am zis ca ajut.Rezultatul a fosr ca ofiterului de serviciu, pe care l-am deranjat de Paste, a fost sa ma ia la misto. Ca de unde stiu eu ca mergea cu viteza, ca ce, am radar...? Si mi-a inchis telefonul in nas.Doua chestiuni:(1) marti voi face o plangere administrativa, sper sa aiba inregistrarea.(2) daca vreodata intalniti astfel de atitudini la Politia Locala a Sectorului 6, vreau sa stiu", a scris Primarul Ciucu pe Facebook."Avand in vedere aspectele sesizate in spatiul public cu privire la modul in care s-a exprimat politistul care a preluat sesizarea persoanei, la nivelul Brigazii Rutiere s-au demarat verificari, urmand ca la finalizarea acestora sa fie dispuse masurile legale care se impun", a transmis pe 3 mai, politia Capitalei, intr-un comunicat de presa.De asemenea, politia a mai precizat ca, "pe 2 mai, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel telefonic de catre o persoana, cu privire la faptul ca pe o artera din sectorul 1 al Capitalei autoturismele circula cu viteza.Pentru verificarea aspectelor semnalate, a fost directionat un echipaj de politie, dotat cu aparatura radar, care a actionat pe artera respectiva.Pe acel sector de drum, au fost constatate si aplicate 3 sanctiuni contraventionale pentru incalcarea regimului legal de viteza".De la inceputul anului si pana in prezent, au fost aplicate peste 7.500 de sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea regimului legal de viteza si retinute 307 permise de conducere in vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioada de 90 zile.