Politistul Godina s-a incaierat pe Facebook cu Mihai Gainusa

Cazul femeii din Capitala, incatusata pentru ca a trecut pe rosu, apoi a refuzat sa se legitimeze si a facut scandal, a starnit dezbateri aprinse pe Internet si a inflamat retelele sociale. Un schimb de replici acide a avut loc si intre politistul Marian Godina si realizatorul radio Mihai Gainusa.

Dupa ce Godina a sarit in apararea colegilor sai de la Politia Rutiera, Mihai Gainusa a postat un mesaj in care-l ironizeaza pe Godina.

"Bey, politistul Godina ii cearta pe indivizii care huiduiau cei 10 pana la 11 politisti in misiune, care inghesuiau intr-o masina de patrula o babuta deosebit de infractoare. Bestia traversase pe rosu la Unirii refuza sa se legitimeze, bey! Aveti dreptate dom sef Godina! In locul lu' matale as propune chiar reintroducerea pedepsei cu moartea.

Pai ce facem acilea? In ritmul asta, azi-maine o sa ajungeti sa traversati strada babe, cu coloana oficiala, ca pe Oprea", a scris pe Facebook Mihai Gainusa.

Pe blog, Gainusa e si mai ironic. Il catalogheaza pe politistul din Brasov drept "Nastratin Hogea al Ministerului de Interne", "povestitorul-cu-cascheta Marian Godina" sau "La Fontaine in uniforma-stoc de vara".

Replica lui Godina

Un raspuns a venit rapid de la politistul-scriitor din Brasov. "Draga Mihai, o sa incep cu asta: daca as fi fost in locul tau si l-as fi avut coleg pe Serban Huidu atatia ani, din decenta si din bun simt, nu mi-as fi mai dat cu parerea in veci pe o tema rutiera", ii raspunde Godina.

Politistul povesteste ca a fost la locul accidentului produs de Huidu la Timisul de Sus, a vazut cadavrele si l-a dus pe Huidu la spital pentru a i se lua sange pentru stabilirea alcoolemiei. Godina aminteste si ca, in aceeasi zona, Huidu ramasese fara permis de conducere inainte de accidentul in care au murit trei oameni.

"Acum vad ca tu esti cel cu gura mare. Pardon, cu ciocul mare. Ai grija la karma. Sa nu dai peste vreo tanti care traverseaza pe rosu si care prin tipete si vaicareli sa atraga simpatia unor martori care sa spuna ca au vazut-o traversand pe verde. Ai mai fi tu atunci asa milos si justitiar? Ca persoana publica ce esti, ar trebui sa nu instigi vreodata la nerespectarea legii", ii spune acum Godina lui Gainusa.

La finalul postarii, polistul din Brasov ii transmite lui Gainusa un "rusinica!", numele unei rubrici consacrate de la Cronica Carcotasilor.

"Eu am ajuns acasa de cateva ori cu uniforma rupta pentru ca m-am mai luat cu cate unul la tranta, tu vad ca te iei la tranta online. Mai trist pentru tine este ca dupa o intreaga cariera in televiziune, ai ajuns sa te iei la tranta cu mine, un agent de circulatie cu trei trese pe un umar caruia ii ingheata izmenele iarna in intersectie. Asa jos ai ajuns? Esti in pana de idei? Criza de imagine? Cum era aia? Aaa...parca asa: rusinicaaa!", incheie Godina.

