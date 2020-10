Politistul Marian Godina, asaltat de blesteme dupa ce a scris despre pelerinajul de la Iasi: "Sfanta Parascheva sa te zguduie din temelie"

Marian Godina a declarat ca dupa ce a abordat subiectul pelerinajului de la Sfanta Parascheva, a primit mai multe mesaje pe Facebook in care era blestemat de enoriasi."Dupa articolul pe care l-am scris ieri, cel in care, fara sa jignesc pe nimeni si in care am zis destul de clar ca sunt convins ca unora le face bine mersul la moaste, fiind liberi sa faca ce vor, dar ca ar putea avea rabdare un an, date fiind conditiile actuale,.". Asta e doar un exemplu, care mi-a trecut acum in minte, despre cum ar fi putut arata comentariul unui om bun care nu era de acord cu mine. Dar nuuu.Bunatatea, blandetea, intelepciunea si dragostea pentru aproape s-au manifestat cu totul altfel, iar habotnicii suparati ca mi-am spus parerea au tinut sa imi transmita:, (asta a fost poate cea mai urata replica) si multe altele pe care le puteti gasi inca in comentarii. Unii mi-au transmis lucruri d-astea in privat.Va pot spune doar atat: mi-e mila de voi. Iar daca pana acum ati fost la moaste, dar lasati astfel de comentarii, ati batut drumul degeaba.Ca om, eu pot pune capul pe perna linistit in fiecare seara, stiu foarte bine cat bine si cat rau am facut in viata mea", a scris Godina pe reteaua de socializare.Ulterior, el a postat o imagine cu unul dintre comentarii, in care era blestemat de un barbat, urmata de o alta referitoare la cutremurul care a avut loc sambata dimineata in Romania, sugerand ca spusele oamenilor s-au adeverit.