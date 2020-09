Poluare masiva a aerului in Ploiesti. Oamenii au sunat disperati la Primarie si Politie: "Niciodata n-am mai simtit mirosul de fosfor atat de intens"

Mesajele trimise de ploiesteni

Site-ul calitateaer.ro, a inregistrat depasiri ale limitelor normale la mai multe statii de monitorizare din municipiu, la benzen si toluen, dar si la dioxidul de sulf.Potrivit publicatiei locale, Observatorul Prahovean , sesizarile au fost transmise de ploiesteni care locuiesc in zonele Erou Calin Catalin, Arh. T. Socolescu, Troienelor, Gh. Gr. Cantacuzino, Rasnovenilor, insa si ploiestenii din alte cartiere au reclamat, pe retelele de socializare, faptul ca aerul a devenit irespirabil.Pe site-ul calitateaer.ro au fost inregistrate depasiri ale limitelor normale la benzen, la toluen si la dioxidul de sulf, scrie sursa citata.Astfel, in statia de monitorizare PH4, la indicatorul benzen au existat depasiri, pragul maxim fiind inregistrat la ora 05.00 - 43,03 ug/m3, in conditiile in care valoare limita anuala pentru protectia sanatatii umane este 5 ug/m3.Valori mari au fost inregistrate si la toluen. Conform site-ului calitateaer.ro, desi aici indicatorul ar fi trebuit sa fie 0. In anumite intervale orale, tot in statia PH4, s-au inregistrat valori mari de toluen, pragul maxim de poluare fiind inregistrat la ora 02.00, respectiv 25,43 ug/m3.Valori mari au fost inregistrate in statia PH4 si la dioxid de sulf, un alt factor poluator, concentratia aici fiind de 132,62 ug/m3 in conditiile in care 125 ug/m3 este valoarea limita zilnica pentru protectia sanatatii umane.Valoarea maxima la acest indicator (SO2) s-a inregistrat in schimb la ora 08.00, in statia PH2, cand s-a ajuns la nivelul de 238,62 ug/m3.Mai multi ploiesteni au postat pe retelele de socializare mesaje disperate in care reclamau aerul irespirabil din oras."Miercuri dimineata pute in ultimul hal in nord, a gaze . Niciodata n-am mai simtit mirosul asta atat de intens in zona asta", a scris un utilizator. "Aer irespirabil acum in Ploiesti..Ne omoara cu zile!", a fost mesajul altuia."Miroase ingrozitor a fosfor. APM si Garda de mediu dorm la aceasta ora. Oare de cand am fost inclusi in lista de reducere a varstei de pensionare cu 2 ani s-a dat liber la poluare? Noi care nu ne mai incadram murim mai devreme", sau "Garda de mediu doarme! In atmosfera se simte un miros puternic in tot orasul Ploiesti!", au fost alte mesaje transmise de locuitorii Ploiestiului."Buna dimineata! Ora 7:10.... miroase groaznic a sulf in oras...am inteles pana acum, dar autoritatile locale chiar isi bat joc de noi si de copiii nostri? Chiar nu se poate face nimic pentru ca marii industriasi sa faca investitiile necesare diminuarii poluarii? Pe bune, societatile astea care au activitati poluante in Ploiesti sunt enclave si functioneaza dupa propriile legi? In rest le urez numai de bine si ca tot suntem in prag de alegeri le doresc politicienilor candidati sa aiba parte doar de miros de sulf si de .....!" si "Nu se poate respira in Bariera Bucuresti. Miros de gaze de la o rafinarie probabil", "Buna ziua, astazi, 02.09.2020, miroase rau a gaze, metan. Ma ustura narile si ma ia ameteala. Chiar nu poate face nimeni un control?", au fost alte mesaje similare.Potrivit presei locale mirosul de produs petrolier, hidrogen sulfurat si gaze se simte si la 15 km de Ploiesti, una dintre sesizari venind din Stancesti. Cat despre Ploiesti, nu exista cartier din care sa nu fi venit sesizari pe adresa redactiei.