MInistrul Lucian Bode: "Avem in continuare peste 1.000 de posturi de politie cu toaleta in fundul curtii. Fondurile nu sunt niciodata suficiente"

"Asa cum ati vazut in constructia bugetara pentru anul 2021 am tinut cont de aceste vulnerabilitati, eu le numesc vulnerabilitati ale sistemului de ordine publica faptul ca avem in continuare peste 1.000 de posturi de politie cu toaleta in fundul curtii.Este o vulnerabilitate pentru Politia Romana. Fondurile alocate pentru programul anual de investitii le-am majorat cu 75% in acest an. Mai exact, de la 84 milioane la 150 milioane in acest an - 84 de milioane am avut alocat anul trecut.Faptul ca astazi inauguram in judetul Botosani doua sedii de Politie, la Dorohoi si Saveni, dupa patru ani, reprezinta pentru mine, ca ministrul al Afacerilor Interne un semn incurajator, dar - va spun foarte limpede - nu si suficient.Eu va solicit, stimati colegi, tuturor, mai multa implicare in planificarea si derularea unor astfel de investitii.Stim ca banii nu ajung niciodata, fondurile nu sunt niciodata suficiente, insa folosind un mixt de finantare, si aici ma refer la ce alocam noi prin bugetul de stat, la fondurile europene la dispozitia Romaniei, a Guvernului, a MAI, a structurilor noastre, dublate de cresterea capabilitatii administrative de a implementa astfel de proiecte, pentru ca trebuie sa recunoastem si aici mai avem mult de lucru, toate acestea vor duce la rezolvarea fie si partial a acestei probleme cu care se confrunta Politia Romana, dotarea inspectoratelor, dotarea sediilor de politie", a afirmat Bode.Ministrul de Interne a participat vineri, alaturi de secretarul de stat Bogdan Despescu, la inaugurarea sediilor Politiei municipiului Dorohoi si Politiei orasului Saveni. Cei doi oficiali mai au in programul vizitei o sedinta tehnica cu reprezentantii structurilor MAI de la nivelul judetului Botosani.