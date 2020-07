Poveste demna de filmele de comedie: doi politisti de la Rutiera au ratat capturarea a trei tone de cocaina pentru ca s-au lacomit la o spaga de 1.000 de euro

Misiunea lui "El Jefe"

In salupa erau trei kilograme de droguri

O pata pe obrazul Politiei

Testele poligraf ar fi o solutie?

Politistii au inchis ochii pentru bani

Cum au fost prinsi cei doi politisti

Politistii, specialisti in pariuri sportive

Povestea de "Narcos" a cocainei de 600 milioane euro

"Balkan Cartel"

Achizitiile din Romania

Imediat, ei descopera ca soferul roman al masinii nu avea permis de Categoria B-E, care sa-i permita sa conduca un autovehicul cu remorca. Dupa cum sustin acum procurorii DIICOT , cei doi agenti in loc sa cerceteze masina sau incarcatura salupei, sau sa caute in baza de date numele pasagerilor din Audi, accepta in schimb cate 1.000 de euro pentru a ignora complet acest episod.Ceea ce nu stiau cei doi politisti era ca in masina oprita in acea noapte se afla un important interlop spaniol, Leon Palacios Ruben Pedro, cunoscut sub pseudonimul de "El Jefe/Seful". Barbatul era condamnat in Spania pentru frauda si fals in acte, dar misiunea lui in Romania era una aparte.El trebuia sa recupereze trei tone de droguri din largul marii, dupa ce erau lasate acolo de barcile ce efectuau un transport de cocaina. Practic, una din metodele prin care traficantii reusesc sa eludeze controlul autoritatilor consta in a lansa la apa, in relativa apropiere a tarmului, drogurile sustinute de veste de salvare spre exemplu, unde ulterior sunt gasite si adunate de alti traficanti care le aduc la tarm.Iar "El Jefe" venise in Romania pentru a prelua cele trei tone de cocaina pura cu o valoare de piata de 600 de milioane de euro. Ce aveau sa afle mai tarziu agentii de politie Popaene si Bobirnea, este ca operatiunea fusese un dezastru, o salupa plina cu droguri se rasturnase in apele Marii Negre din cauza unei furtuni si, in cateva zile, intreg litoralul avea sa fie inundat cu sute de pachete de cocaina.Dupa cum sustin si procurorii DIICOT, care tocmai ce au finalizat acest dosar, daca cei doi agenti ar fi facut verificarile necesare ar fi putut descoperi circa trei kilograme de cocaina in interiorul salupei tractate de masina in care se afla si "El Jefe".In plus retinerea spaniolului ar fi putut duce la retinerea imediata a celorlalti traficanti care in acel moment incercau cu disperare sa paraseasca Romania cu cele aproape doua tone de cocaina pe care reusisera sa le recupereze din apele marii.", scriu procurorii DIICOT in rechizitoriul dosarului referitor la faptele celor doi agenti.Vocile din sistem sustin ca astfel de exemple reprezinta o pata de rusine pe obrazul politiei si arata ca exista o cultura a spagii sustinuta de ierarhia locala.", este de parere Dumitru Coarna, liderul sindicatelor din Politie.O solutie ar putea fi chiar introducerea testelor poligraf regulate pentru agentii de politie. "Genul de testare care sa fie constanta si sa fie facuta des, la fel cum ne facem si analizele medicale. Nu exista padure fara uscaturi, iar Politia trebuie sa caute sa elimine astfel de comportamente", a declarat si Liviu Chesnoiu, expert criminalist.Daca politistii si-ar fi facut datoria, autoritatile ar fi avut sansa sa retina majoritatea traficantilor veniti in Romania pentru recuperarea drogurilor si in plus ar fi putut retine cele 1.700 de kg de cocaina pe care acestia reusisera sa le recupereze."Inculpatii au evitat sa faca orice fel de verificari in bazele de date ale MAI privind persoana aflata la volanul autoturismului Audi si sa implementeze incidentul in Sistemul National de Raportare a Incidentelor, astfel cum rezulta si din datele si informatiile comunicate de catre IPJ Ilfov.Pentru a proceda in aceasta maniera, agentii de politie, inculpati in cauza, Tudorel Bobirnea si Constantin Catalin Popaene au pretins si primit de la coinculpatii Matei Iuliana si Leon Palacios Ruben Pedro ("El Jefe"), suma totala de 2.000 de euro, la a carei remitere, suspectul LGD (soferul masinii) a asistat.", scriu procurorii DIICOT in rechizitoriul dosarului.Procurorii i-au audiat pe cei doi agenti de politie la finalul lunii februarie a acestui an si au negat acuzatiile anchetatorilor. In fata anchetatorilor, cei doi au sustinut ca la volanul Audiului se afla cetateanul spaniol, "El Jefe", si ca acesta avea permis de conducere B-E, ce ii permitea sa conduca autovehicule cu remorca."Politistii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Ilfov au fost audiati in calitate de suspecti, ocazie cu care nu au recunoscut savarsirea infractiunilor, prezentand o versiune asupra careia, in mod evident, se pusesera de acord in prealabil, inca din faza intocmirii rapoartelor explicative din datele de 27 si 28 martie 2019, catre conducerea IPJ Ilfov in procedura de verificare disciplinara, respectiv ca la volanul autovehiculului se afla cetateanul spaniol Leon Palacios Ruben Pedro al carui permis de conducere l-ar fi verificat si care ar fi posedat permis corespunzator categoriei, ceruta de lege pentru conducerea ansamblului rutier oprit de catre acestia in vederea efectuarii controlului", sustin procurorii.Dupa ce declaratiile acestora sunt verificate prin intermediul Interpol, concluzia anchetatorilor este evidenta: "".Odata intrati in atentia autoritatilor, cei doi agenti de la Politia Ilfov au fost verificati si in privinta declaratiilor de avere, iar anchetatorii au avut parte de o noua surpriza. Cei doi castiga mult mai mult din pariurile sportive decat din salariul de agent de politiei.Astfel, Constantin Popaene avea declarate venituri salariale de 20.002 de lei pentru anul 2015, insa acesta figura cu venituri din jocurile de noroc pentru anul 2019, de nu mai putin de 78.376 de lei, iar cu un an inainte de doar 693 de lei.In cazul lui Costinel Bobirnea, care inainte de a deveni agent de politie in 2017 lucrase in cadrul Jandarmeriei, erau declarate venituri nete din salarii pentru anul 2015 de 16.519 de lei, insa cele provenite din jocurile de noroc erau astfel: pentru anul 2016 - 10.434 de lei, pentru anul 2017 - 28.510 de lei, pentru anul 2018 - 10.980 de lei, iar pentru anul trecut - 48.390 de lei.Potrivit DIICOT intreaga operatiune a fost pusa la cale de catre unul dintre cei mai cunoscuti traficanti internationali de droguri, Nasrallah Eddine Nor Joseph, zis "Sheik-ul", cetatean libanez cu resedinta in Brazilia. Acesta a fost trimis marti in judecata de procurorii DIICOT in acest dosar.Potrivit anchetatorilor "Sheik-ul" conducea in anul 2019, in Brazilia, o organizatie criminala specializata in colectarea unor cantitati mari de droguri din tarile producatoare din America de Sud (Bolivia, Columbia, Peru) si in distribuirea acestora catre cumparatori en gros din state predominant europene.Acesta ar fi fost contactat de catre un cartel local, "Balkan Cartel", prin intermediul unor cetateni sarbi care activau in organizatia condusa de acesta, pentru a cumpara si transporta catre Europa (cu punct de intrare prin Romania), cantitatea de 3 tone cocaina cu o concentratie deosebit de ridicata. Intre 11 si 23 martie 2019, toti membri acestui cartel s-au aflat pe teritoriul Romaniei pentru a prelua cele 3 tone de cocaina si a asigura transportul lor spre Europa de Vest.De introducerea in tara a cocainei s-a ocupat o celula formata din 15 persoane de nationalitate romana, spaniola si ucraineana. Acestia au inceput sa ajunga in Romania incepand cu data de 11 martie 2019 si au plecat intempestiv in perioada 22/23 martie 2019, majoritatea lor aflandu-se in prezent in Spania.In Romania, inculpatii au cumparat doua barci de viteza, un autoturism de teren, au inchiriat 6 autoturisme (de teren si transport marfa tip dubita) precum si doua pensiuni in zona Deltei Dunarii, pe Bratul Sfantul Gheorghe, judetul Tulcea pentru a desfasura activitati de recuperare din apele teritoriale ale Romaniei a cocainei si aducere pe uscat cu cele doua barci cumparate.Operatiunea de recuperare a fost intrerupta de faptul ca una dintre barci, ce continea cantitatea de aproximativ 1.040 kg de cocaina, s-a rasturnat in zona plajei din localitatea Sf.Gheorghe, judetul Tulcea, moment in care autoritatile s-au sesizat.In ceea ce priveste transportul de cocaina, o cantitate de aproximativ 300 kg cocaina a ramas pe teritoriul Turciei, reprezentand plata catre gruparea de crima organizata care a garantat transferul drogurilor intre nava sosita din Brazilia si cea ajunsa in Romania, o cantitate s-a pierdut in mare, din cauza conditiilor meteorologice (fiind gasite numeroase ambalaje goale in apele teritoriale ale Romaniei), iar o cantitate a fost scoasa din tara cu destinatia Serbia, la scurt timp dupa rasturnarea barcii in zona plajei Sf. Gheorghe.