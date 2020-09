Povestea clanul interlop condus de Sile Pietroi. De numele gruparii se leaga scandaluri care au zguduit Politia, dar si acuzatii de tentative de omor, extorcari si talharii

Lupta pentru suprematie

Razbunare in stil mafiot

Cum actioneaza clanul Pietroi

Legaturile dintre Pietroi si Politie

Gruparea condusa de Sile Pietroi, pe numele sau adevarat Vasile Fierbantu, originar din comuna ilfoveana Glina este specializata in aproape toate infractiunile posibile, de la sechestrari de persoane si santaj, pana la jafuri cu mana armata , talharii, impunerea de taxe de protectie si tentative de omor Acum, 14 membrii sunt cercetati pentru constituire de grup infractional si furturi din locuinte.Sile Pietroi a fost retinut de multe ori pentru fapte deosebit de grave, insa magistratii l-au pus in libertate.In toamna anului 2007, cand Pietroi a incercat sa se impuna si in Capitala, a intalnit rezistenta clanului Chira, care controla zona 23 August. Cele doua grupari s-au confruntat in cartierul Titan.Lupta s-a dus atunci cu un adevarat arsenal de razboi, de la sabii si topoare, pana la arme de foc. Se pare ca gruparea lui Sile Pietroi a iesit mai putin sifonata din acest conflict , scrieIn 2008, 16 membri au ajuns dupa gratii, inclusiv liderul, Sile Pietroi.Cand a fost saltat de politie , el avea asupra sa doua arme: una cu gaz si cealalta cu bile.A doua zi, Tribunalul Bucuresti a decis eliberarea lui si a altor opt membri din clan pe motiv ca nu reprezinta pericol social.In vara lui 2010, Sile Pietroi alaturi de alti 20 de mebri ai clanului au spart o cafenea din complexul Alba din Sectorul 3 al Capitalei, din cauza unui conflict mai vechi intre Pietroi si patronul localului.El este cunoscut de presa si pentru ca s-a implicat in campaniile electorala din Bucuresti. El a sustinut doi candidati la primariile de sector. Oameni pusi de el au lipit atunci afise electorale prin oras.Nici atunci interlopii nu au ajuns dupa gratii.Ca orice clan mafiot si acesta are regulile lui. Fratii mai mici. adica Radu zis Chioru' si Stefan Fierbantu' sunt specialisti in talharii si spargeri de locuinte, spun anchetatorii.Ultima oara Chioru' a fost retinut dupa ce a fost prins in flagrant incercand sa smulga din zid usa unui apartament. Atunci a agresat si cativa politisti, scrie Adevarul.ro.In anul 2008, Politia Romana a fost zguduita de un scandal urias, dupa ce a iesit la iveala faptul ca inalti ofiteri ai Serviciului Investigatii Criminale al Politiei Capitalei, aflati sub conducerea celebrului general Mihai Pitulescu, aveau legaturi stranse cu temuta retea de interlopi condusa de Sile Pietroi.Totul a fost descoperit dupa arestarea membrilor unui clan rival. Politia era pregatita si pentru arestarea membrilor clanului lui Sile Pietroi. Spre stupoarea anchetatorilor, s-a constatat ca existau scurgeri de informatii care le permiteau interlopilor sa se puna la adapost ori de cate ori politistii incercau sa ii captureze.Din interceptarile telefonice a reiesit ca "informatorii" lui Sile Pietroi erau nici mai mult nici mai putin decat inalti ofiteri ai Serviciului Investigatii Criminale al Politiei Capitalei, aflati sub conducerea celebrului general Mihai Pitulescu.Astfel, interceptarile convorbirilor telefonice aflate la dosarul instrumentat de procurori din cadrul Parchetului de pe langa Municipiul Bucuresti dovedesc ca aveau loc frecvent discutii intre unii ofiteri responsabili ai echipelor de investigatii cu membrii clanului mafiot. In acest mod, ofiteri de la Politia Capitalei si IJP Ilfov ii puneau in garda pe interlopi cu privire la operatiunile de filaj si descinderile pe care "mascatii" urmau sa le faca la locuintele lor.Astfel, la dosar exista interceptari ale convorbirilor telefonice purtate periodic intre locotenentii lui Sile Pietroi si cei ai generalului Mihai Pitulescu, nimeni altul decat insusi seful Serviciului de Investigatii Criminale al Politiei Capitalei.Insa nu doar ofiterii din subordinea generalului Pitulescu turnau despre mersul anchetei, dar, la mare concurenta, si colegii lor, ofiteri judiciaristi din cadrul IJP Ilfov.Citeste si: