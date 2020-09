Povestea interlopului care a amenintat-o cu moartea si cu violul pe sefa arestului Politiei Prahova: "Te bag in mormant"

Voia apa calda la cafea

Amenintarile

"Iti violez fiica, te bag in mormant"

Verdict: Vinovat

Condamnat si in Germania

Ancheta in acest caz a demarat dupa ce comisarul-sef de politie , Daniela Enache, sefa Centrului de Retinere si Arest Preventiv al Politiei Prahova (CRAP), a depus o plangere in care reclama faptul ca atat ea cat si fiica ei adolescenta au fost amenintate cu violul de catre Pietraru.Totul se intampla in noiembrie 2016, cand interlopul se afla in arest, cercetat fiind intr-o alta cauza. Anterior, el avusese un comportament agresiv, atat cu colegii de camera, printre care s-au aflat si fostul sef ANAF, Sorin Blejnar , cumnatul lui Victor Ponta Iulian Hertanu , dar si cu politistii care asigurau paza.Potrivit datelor din dosar, Pietraru se pare ca era nemultumit de conditiile din celula. Totul a culminat cu solicitarea de a primi apa calda pentru a-si face cafeaua. El a fost refuzat intrucat apa calda se ofera persoanelor private de libertate doar in anumite zile si numai in intervalul orar 08.00-10.00, iar solicitarea fusese facuta la ora 14.00.Pentru ca solicitarea i-a fost respinsa, Pietraru a inceput sa faca scandal , spunand ca nu i va da curs solicitarii sale, le va mutila pe celelalte persoane private de libertate care se aflau cu el in camera.A fost momentul in care s-a decis mutarea si s-a apelat la sprijinul lucratorilor Serviciului de Actiuni Speciale Prahova, in vederea contracararii oricarei manifestari agresive. "In timpul deplasarii, inculpatul a continuat manifestarile agresive si a inceput sa ii adreseze injurii persoanei vatamate, din cauza faptul ca a dispus mutarea sa intr-o alta camera," prezinta situatia procurorii.Pietraru a inceput sa ameninte, ca stie unde locuieste sefa arestului si ca atunci cand se vor intalni in Campina ii va rupe picioarele, dar si cu moartea, afirmand ca o va omori si pe ea, dar si pe membri familiei ei. Totodata, i-a mai spus comisarului-sef ca ii o va viola fata, pronuntand cuvantul "fetita".In fata judecatorilor, interlopul a pledat nevinovat, el a recunsocut ca a adresat injurii, dar nu la adresa sefei arestului sau a membrilor arestului ci, la modul general, fara a indica o persoana, respectiv "sa-mi bag, sa-mi fac in familia lui Dumnezeu, a mortilor". Informatiile apar in decizia de condamnare data in prima instanta de Judecatoria Campina.Intrebat fiind de catre procuror , "Daca isi aminteste ca a folosit cuvantul?", interlopul a recunoscut ca in timpul injuriilor a folosit cuvantul "fetita", dar s -ar fi referit la fetita lui pe care ar fi injurat-o.Politistii audiati ca martori in acest caz au confirmat in fata instantei amenintarile interlopului. El au dat detalii cum acesta ii striga sefei arestului injurii, in timp ce era mutat din camera: "te omor , f***- ti mortii ma- tii, iti violez fiica, te bag in mormant, vin peste tine, stiu unde locuiesti" si ca atunci cand va scapa o va viola pe fiica acesteia.El ar mai fi adaugat ca ii va baga toata familia in mormant si ca-i va rupe picioarele sefei de la arest. "Dupa ce inculpatul a fost mutat in camera 4 a continuat sa mai strige dar nu se mai auzea clar, pentru ca era mai departe," povesteste unul dintre politisti."Analizand materialul probator administrat in cauza, respectiv probele administrate in faza urmariri i penale: declaratii persoana vatamata, declaratii martori, inscrisuri, cu probatoriile administrate in faza cercetarii judecatoresti, instanta apreciaza ca exista, dincolo de orice indoiala rezonabila, probe din care rezulta ca fapta exista, constituie infractiune si a fost savarsita de catre inculpat cu vinovatia prevazuta de lege," este concluzia judecatorilor.La stabilirea pedepsei, judecatorii au tinut cont de imprejurarile si modul de comitere a infractiunii, precum si mijloacele folosite, starea de pericol creata pentru valoarea ocrotita, natura si gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinte ale infractiunii, motivul savarsirii infractiunii si scopul urmarit, natura si frecventa infractiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita dupa savarsirea infractiunii si in cursul procesului penal si nivelul de educatie, varsta, starea de sanatate, situatia familiala si sociala.Instanta arata ca Daniel Ionut Pietraru are 34 de ani, este casatorit, studii - 7 clase si fara ocupatie. "Din fisa de cazier a inculpatului rezulta ca acesta a comis fapta ce face obiectul prezentei cauze in stare de recidiva postexecutorie," conchide instanta.Potrivit sentintei, interlopul are interzis sa comunice cu comisarul-sef Daniela Enache, atat telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod, ori de a se apropia de aceasta la o distanta de mai putin de 5 de metri.Potrivit Adevarul , procesul de ultraj a durat atat de mult, pentru ca intre timp, Ionut Pietraru a fost liberat din inchisoare, a plecat in Germania unde a fost implicat in mai multe furturi.Prahoveanul a fost condamnat de Tribunalul din Heidelberg la trei ani de inchisoare pentru " furt calificat in grup infractional organizat in sase cazuri" conform portalului instantelor de judecata. In prezent, individul se afla in arestul din Mannheim, dar a acceptat sa execute pedeapsa intr-un penitenciar din Romania.