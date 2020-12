Povestea soferului unui BMW care a declansat 32 de radare, pe o ceata densa. Nu avea nici asigurare, iar anvelopele erau uzate

"Testati vreodata un sofer pentru IQ-ul sau?"

Soferul va avea 107 puncte penalizare dupa ce a activat 32 de radare inainte de a fi oprit de politisti pe autostrada M6, cu o viteza de peste 130 de kilometri pe ora, scrie Daily Mail , citat de Stirile Pro Tv. Barbatul care conducea un BMW Seria 7 alb a fost oprit langa Stoke on Trent conducand cu 133 de kilometri pe ora intr-o zona in care viteza maxima admisa era de 96 kilometri pe ora.Politistii au constatat ca soferul nu avea asigurare, iar masina avea si doua anvelope uzate.BMW-ul a declansat nu mai putin de 32 de radare consecutive, pe o ceata densa.Cele 32 de depasiri ale vitezei i-au adus 96 de puncte penalizare, la care se adauga 3 puncte pentru ca avea cauciucurile uzate si intre 6 si 8 puncte pentru ca nu avea asigurare.Conform sursei citate, utilizatorii retelelor sociale au pus la indoiala IQ-ul soferului si incercau sa ghiceasca la cate puncte se va ridica penalizarea."Testati vreodata un sofer pentru IQ-ul sau? Chiar, aveti voie sa faceti asta?, a scris Jason Crisp."Stiu cu siguranta ca vor fi opriti, dar nu le pasa sau nu cred ca li se va intampla asta", a scris altul."Mai ingrijorator este pericolul pe care il prezinta pentru utilizatorii drumurilor care respecta legea", a mai spus un utilizator."Schimbati legea, astfel incat politia sa poata confisca in mod legal masina si sa o scoata la licitatie, iar incasarile sa fie date victimelor criminalitatii rutiere", a propus alt utilizator.