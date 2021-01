Povestea unui taran din Teleorman acuzat ca i-a pacalit pe sefii Partidului Verde European cu 18.510 de euro

Frauda vine pe e-mail

Ancheta din Spania

"O formatiune politica a fost prejudiciata"

Arestat pentru a fi extradat

Romanul este cercetat pentru 15 infractiuni de falsificare de documente, falsificare informatica, utilizare de date computerizate false, accesul intentionat si ilegal la un sistem informatic si frauda potrivit Codului penal belgian, iar daca este gasit vinovat risca o pedeapsa cu inchisoarea mai mare de trei ani. Extradarea a fost solicitata de Tribunalul de Prima Instanta din Bruxelles, Regatul Belgiei.Conform datelor trimise de polistitii din Bruxelles in Romania, totul incepe in 2017. Partidul Verde European este o formatiune politica transnationala care reuneste diferite partide politice verzi europene si grupuri de interese in cadrul Parlamentului European. Pe 10 februarie 2017, contabila Partidului Verde European a primit un e-mail care parea semnat de unul dintre secretarii generali ai formatiunii, Garcia Sanz.In acest e-mail si in e-mailurile ulterioare, contabila este intrebata daca este disponibila pentru a efectua un transfer extern urgent, si anume: un transfer de 18.510 de euro, in favoarea unei persoane stabilite in Murcia (Spania). Lucru pe care l-a si facut."In data de 13 februarie 2017, contabilul mai primeste doua e-mailuri de la acelasi expeditor, cerandu-i-se sa faca un alt transfer. Contabilul verifica acest lucru direct, cu insasi secretarul general Garcia Sanz, care pare sa nu fie Ia curent despre acest lucru. Ulterior, a reiesit ca e-mailurile nu provin de la doamna Garcia Sanz, ci de la un necunoscut si ca este posibil sa fi fost folositae-mailurilor (activitati frauduloase de e-mail)," prezinta cazul autoritatile belgiene.Partidul Verde European a facut plangere la parchet.Anchetatorii belgieni au luat urma banilor si au solicitat informatii din Spania. Unde s-au dus banii? Posesorul contului in care s-au dus cei 18.510 euro era romanul Aristel G. Contul a fost deschis la 14 februarie 2017 si inchis la 16 mai 2017. O parte din bani, 597 de euro, a fost folosita pentru a achita o polita de asigurare auto.Suma de 7.931 de euro a fost transferata de roman in contul unui spaniol, care si-a rezervat dreptul dreptul de a pastra tacerea in acest caz. In fine, suma de 10.000 de euro a fost transferata de Aristel G intr-un alt cont al sau.Politistii spanioli nu l-au mai gasit pe roman in Spania, care ar fi plecat, au declarat prietenii acestuia, pentru a culege fructe in alt loc. Ultima sa adresa cunoscuta este in municipiul Talarrubias (Spania).La sfarsitul anului 2020, Aristel G. a fost identificat in Romania. Se intorsese acasa. Audiat in fata judecatorilor Curtii de Apel Bucuresti, romanul a declarat ca este nevinovat si nu are legatura cu acuzatiile facute de anchetatorii bruxellezi. El a mai cerut sa nu fie extradat in Belgia.Procurorul de sedinta de la Curte de Apel Bucuresti a aratat instantei ca potrivit datelor din ancheta , Aristel G. a fost in mod cert implicat in scoaterea banilor din patrimoniul Partidului Verde European.El a invederat ca autoritatile spaniole isi asuma actele de procedura pe care le indeplinesc, iar in masura in care se va realiza vreo incalcare a unui drept procesual, in masura in care persoana respectiva va demonstra ca in mod nejustificat i s-a restrans libertatea ca urmare a acestui demers procesual, autoritatile judiciare spaniole au obligatia sa il despagubeasca in conformitate cu disp. art. 5 paragraful 3 CEDO , precum si in conformitate cu principiile prevazute in Decizia cadru privind mandatul european de arestare Procurorul a punctat ca in acest caz s-a produs un prejudiciu considerabil unei formatiuni politice importante la nivelul Parlamentului European."Mandatul european de arestare arata ca ca acuzatia este una determinata, privind savarsirea unor infractiuni deosebit de grave, cu un prejudiciu de aproximativ 19.000 euro," se arata in incheierea de sedinta in care s-a decis arestarea lui Aristel G.Judecatorii au constatat ca astfel, mandatul european de arestare emis pe numele lui Aristel G. indeplineste conditiile de forma si continut prevazute de art.87 din Legea nr.302/2004, republicata.In plus, infractiunile pentru care este cercetat romanul sunt sanctionate de legea statului belgian cu o pedeapsa privativa de libertate a carei durata maxima este mai mare de 12 luni, iar infractiunile ce fac obiectul urmaririi penale desfasurate de catre autoritatile judiciare belgiene nu sunt supuse verificarii indeplinirii conditiei dublei incriminari, conditie care este insa oricum indeplinita, intrucat faptele respective sunt incriminate si de legea penala romana, si sunt pedepsite cu inchisoarea si, totodata, ca nu este incident niciun motiv de refuz al executarii mandatului european de arestare.De asemenea, Curtea a constatat ca persoana solicitata nu a fost de acord cu predarea catre autoritatile judiciare belgiene si a precizat ca nu renunta la drepturile conferite de regula specialitatii.Curtea de Apel Bucuresti l-a arestat pe Aristel G., in vederea extradarii in Belgia, pe 8 decembrie. Barbatul a contestat decizia, dar Inalta Curte a respins contestatia pe 16 decembrie.