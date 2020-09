Romania, Polonia si Lituania au semnat o "propunere pentru un Belarus Democratic"

Declaratia Presedintilor Lituaniei, Poloniei si Romaniei: Propunere pentru un Belarus DemocraticNoi, Presedintii Lituaniei, Poloniei si Romaniei, ca state membre ale Uniunii Europene:sustinand ferm libertatea si promovarea principiilor democratice,evidentiind ca alegerile libere, corecte si transparente sunt un drept democratic fundamental al oricarei natiuni,recunoscand drept legitime rezultatele alegerilor doar daca acestea sunt organizate in conformitate cu Pactul International cu privire la Drepturile Civile si Politice si sunt monitorizate international,admitand explicit ca nimeni altcineva decat Poporul Belarusului are dreptul de a decide destinul pentru tara sa,reasigurand asupra respectului nostru pentru o astfel de decizie realizata pe baze legitime,intelegand ca un Belarus prosper, construit pe incredere sociala si o viziune comuna, este esential pentru o Europa mai stabila si mai sigura,Ne declaram vointa sa sustinem Poporul Belarusului in construirea unui parcurs democratic, printr-o conducere de stat aleasa democratic, o societate civila libera, prin economie de piata si prin statul de drept;Oferim expertiza noastra si know-how-ul pentru parcursul de reforme politice si economice, pentru construirea de institutii independente si pentru asigurarea unui mediu unde respectul pentru drepturile omului si libertatea de expresie sunt o norma fundamentala de neclintit a societatii;Credem ca, in demersul de sprijinire a Poporului Belarusului, este util ca Uniunea Europeana - ca putere economica globala majora - sa propuna un pachet de asistenta pentru transformarea economica a Belarusului democratic. Pachetul ar trebui sa includa, inter alia:facilitarea comertului cu Uniunea Europeana si asistenta pentru negocierile de aderare la Organizatia Mondiala a Comertului;un regim liberalizat de vize , atunci cand vor fi intrunite conditiile necesare;asistenta pentru diversificarea sectorului energetic si pentru securitatea energetica a Belarusului;acces la resursele financiare pentru restructurarea si lansarea economiei belaruse de tip liberal;prezenta si activitate sporite ale Institutiilor Financiare Internationale pentru reformarea economiei belaruse si pentru sporirea investitiilor.Adresam un apel catre Comunitatea Internationala de a se alatura Uniunii Europene si Statelor sale Membre in demersul de a pregati o agenda pozitiva pentru Belarus, impreuna cu un pachet de sprijin pentru tranzitia politica, economica si sociala a tarii.