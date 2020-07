Prefectul Capitalei suspenda temporar sustinerea probelor teoretice si practice pentru obtinerea permisului de conducere

Printre acestea:- Proba teoretica pentru obtinerea permisului de conducere;- Proba practica pentru obtinerea permisului de conducere;- Inregistrarea dosarelor candidatilor pentru sustinerea probei teoretice in vederea obtinerii permisului de conducere;- Programarea pentru sustinerea probei practice in vederea obtinerii permisului de conducere.Potrivit unui comunicat al institutiei, reluarea acestor activitati va fi comunicata publicului in termen util.Decizia a fost luata avand in vedere prevederile Ordinului ministrului sanatatii nr. 313 din 26 februarie 2020 pentru instituirea masurii de carantina a persoanelor in situatia de urgenta de sanatate publica internationala determinata de infectarea cu COVID-19 si stabilirea unor masuri in vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei, in aplicarea art. 4 alin. (6) si alin. (7) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 275 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.