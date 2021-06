Un barbat s-a baricadat in masina si ameninta ca se arunca in aer in fata Prefecturii Bistrita. Zona este complet izolata

Incidentul a fost raportat in jurul orei 11.00.Mai multe echipaje de politie pompieri si jandarmi au imprejmuit zona si au blocat circulatia de mai bine de doua ore.Un negociator incearca sa il convinga pe barbat sa nu isi puna amenintarile in practica.In varsta de 73 de ani, barbatul care ameninta ca se arunca in aer a venit de dimineata cu masina personala in fata Prefecturii. Sustine ca ajuns la capatul puterilor si s-a baricadat in vehicul cu o butelie.Barbatul comunica cu politistii doar prin geamul usor intredeschis. Pe scaunul din dreapta are o butelie de care sunt legate cateva fire, iar in mana tine un cutit cu care ameninta, scrie bistriteanul.ro. Barbatul este extrem de agitat, iar problemele sale sunt legate de niste terenuri, o situatie complicata pe care autoritatile nu i-au rezolvat-o pana acum, inclusiv Prefectura Bistrita.Omul a fost de mai multe ori in audienta la autoritatile locale, dar si-a strigat nemultumirile si in strada, in forma de protest, iar acum a ajuns la aceasta solutie extrema."In cursul zilei de azi, politistii din cadrul Politiei Municipiului Bistrita au fost sesizati de catre un cetatean care ameninta ca se sinucide.La fata locului au fost dirijate imediat mai multe echipaje de la Ordine Publica si Rutiera care au asigurat si delimitat perimetrul si au evacuat autovehiculele din apropiere.In zona au fost directionate echipe de jandarmi, precum si echipaje medicale. Totodata, a intervenit la fata locului o echipa din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale, iar un negociator din cadrul aceluiasi serviciu poarta discutii cu persoana in cauz a, un barbat de 73 de ani din Bistrita Bargaului", au transmis reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean.Prefectul Stelian Dolha a venit la fata locului, cu propunerea de a merge la Cetate, acolo unde omul are terenurile pentru care reclama ca nu i s-ar fi facut dreptate, potrivit bistriteanul.ro.