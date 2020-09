Premiera in Capitala: O sala de jocuri din Sectorul 4 a fost jefuita de o femeie

Casiera unei sali de joc a sunat la Politie, marti seara spunand ca a fost talharita de o femeie, care a batut-o si i-a luat incasarile din ziua respectiva, adica 3.000 de lei.Un echipaj de politie a ajuns in scurt timp si au gasit-o pe suspecta chiar in apropiere. La perchezitia corporala au fost gasiti banii furati, a transmis Politia Capitalei intr-un comunicat, citat de Stirile ProTV. "Sectia 26 a fost sesizata, marti, in jurul orei 19,00, de casiera unei sali de joc cu privire la faptul ca, in timp ce se afla la serviciu intr-o incapere in care accesul publicului este restrictionat, a intrat o femeie care, prin violenta , a deposedat-o de incasarile zilnice, estimate la 3.000 lei, apoi aceasta a parasit locatia.Politistii au depistat in zona o tanara de 26 de ani banuita de comiterea faptei, aceasta fiind imobilizata si condusa la audieri. In urma efectuarii controlului corporal, asupra banuitei a fost gasita suma de bani reclamata ca fiind sustrasa" a comunicat Politia Capitalei.Femeia de 26 de acuzata de comiterea faptei a fost retinuta, iar suma furata a fost restituita victimei. Procurorii au dispus insa doar masura controlului judiciar pentru suspecta de 26 de ani, cercetata pentru talharie calificata.