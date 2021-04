Preotul prins ca abuza sexual un copil a fost arestat pentru 30 de zile. Risca pana la 10 ani de inchisoare

Preotul Ene Marin, slujitor la biserica Fotachesti din orasul Videle - Episcopia Alexandriei si Teleormanului, a fost prins in flagrant in timp ce intretinea relatii sexuale intr-o locuinta din Sectorul 3 al Capitalei cu minorul care facea parte dintr-un centru de plasament.Numele preotului apare si intr-un caz de santaj, pe care politistii l-au instrumentat la inceputul acestui an, cand acesta a fost santajat de mai multi tineri sa le plateasca 300.000 de lei pentru a nu face publice imagini compromitatoare cu el.Purtatorul de cuvant al Patriarhiei, Vasile Banescu, a precizat ca preotul va fi exclus din randurile slujitorilor Bisericii.