Preot din Videle retinut, dupa ce a fost prins in timp ce intretinea relatii intime cu un minor

Preotul a fost audiat si retinut pentru 24 de ore. Acesta urmeaza sa fie dus, marti, in fata judecatorilor cu propunere de arestare Se pare ca acesta avea suspendat dreptul de a sluji la biserica din Videle, intrucat mai este cercetat intr-un dosar si ar fi implicat de mult timp in activitati infractionale de acest gen.Minorul care intretinea relatii intime cu preotul are 16 ani, este dintr-un centru de plasament si ar fi fost luat in mod frecvent de catre acest barbat si recompensat cu bani, pentru a intretine raporturi intime cu el.Minorul este audiat si el in prezenta psihologilor anchetatori.Urmeaza sa se stabileasca daca este vorba si despre alte victime ale preotului.