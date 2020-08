Preotul din Iasi care l-a parat la enoriasi pe tanarul care i-a facut plangere si-a cerut scuze. Conditiile pentru ca sa nu fie depusa si o sesizare penala

Ionut Benea a trimis in urma cu trei saptamani, de pe site-ul Politiei Romane, o petitie in care descria cum, in fiecare zi de sarbatoare, de la biserica din cartier rasuna, uneori neinteligibil - dar extrem de voluminos - slujbele. "Am expus in formularul online ca petitia mea nu are legatura cu optiunile religioase, nu imi doresc sa fie nimeni amendat. Scriam ca imi doresc doar, pe acea cale, sa aduc la cunostinta statului, prin Politie, despre o posibila incalcare a Legii 61/1991", a scris acesta. Ulterior a fost vizitat de un politist si a semnat o declaratie in acest sens.Sambata, 15 august, si-a auzit numele sau si al sotiei strigate la difuzoarele bisericii de catre preot, care le-a spus celorlalti credinciosi ca cei doi tineri ar fi deranjati de slujba. Postarea jurnalistului a devenit virala pe Facebook , astfel incat reprezentantii Mitropoliei Moldovei l-au chemat pe preotul Teofil Leustean si i-au impus sa isi ceara scuze familiei de tineri din Iasi.Duminica, 16 august, Ionut Benea a precizat ca a fost vizitat de preot, care si-a cerut scuze pe motiv ca a "fost dus de val". Jurnalistul a precizat ca va depune plangere penala daca preotul nu va indeplini doua conditii: sa isi ceara scuze in fata credinciosilor si sa reduca volumul la sistemul de amplificare al bisericii.Mesajul postat de Ionut Benea:Am fost vizitati, azi, pe la pranz, de preotul Teofil Leustean. Si-a parcat Dusterul in fata portii, a batut la poarta, ne-a cerut voie sa intre. Dupa, ne-am asezat tustrei pe canapea si am stat de vorba.Stiam ca urmeaza sa vina. Ieri, parintele Constantin Sturzu, purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei, m-a sunat si mi-a spus ca Leustean regreta "foarte mult" ca ne-a strigat numele si adresa la statia de amplificare a bisericii si ca isi va cere scuze si personal pentru asta. "A facut ceea ce nu se cuvenea sa faca", a spus Sturzu si colegilor ziaristi care l-au sunat.Nu suntem naivi. Vizita preotului n-a fost voluntara, ci mai degraba impusa pe criterii pur ierarhice, dar asta e un detaliu care nu cred ca are foarte mare importanta in context.Am stat de vorba 45 de minute cu preotul Leustean. Si-a cerut scuze in mod repetat si ne-a spus ca "s-a lasat dus de val" cand ne-a pomenit numele si adresa. Ne-a zis si de unde a stiut cine a sesizat Politiei problema statiei de amplificare de la biserica: domnul agent Nastase, care i-a citit plangerea (in fapt o declaratie) formulata de mine. Despre Iulia a spus ca stia de prin cartier cine este, si nu de la politist, care l-a informat doar despre adresa. Urmeaza sa intreb, maine, printr-o cerere de informatii, daca asta e procedura standard a Politiei. Daca e, nu pare a fi in regula, mai ales cand vrei sa reclami chestiuni mai grave decat depasirea numarului de decibeli.Multi dintre cei care au distribuit sau comentat postarea de ieri mi-ati cerut sa formulez plangere penala si sesizare pentru incalcarea legislatiei privind datele cu caracter personal. Eu insumi am scris ca o voi face, raportat la informatiile si trairile pe care le aveam la acel moment.Multumesc, tuturor pentru sfaturi si incurajari. Decizia pe care am luat-o, impreuna cu Iulia, e sa depunem plangere, insa doar daca preotul nu respecta doua rugaminti de-ale noastre.Rugaminti, asadar. In primul rand - si cel mai important: la urmatoarea predica, preotul sa le transmita enoriasilor care l-au ascultat si ieri ca a gresit. Sa le zica cu gura lui, asumat, ca ceea ce a facut nu este in regula. Preotul a sovait, dar, in final - apasat chiar - a promis ca o va face. "Eu am gresit, pana la urma", s-a incurajat el. Daca va respecta aceasta rugaminte, cred ca spovedania publica a preotului face mai mult decat sentinta unei instante sau amenda unei institutii.In al doilea rand, l-am mai rugat pe preotul Leustean sa nu mai dea atat de tare acel sistem de amplificare al bisericii. De altfel, azi, dupa multe slujbe transmise galagios, nu s-a mai auzit nimic dinspre biserica. Nu a fost revolta in cartier, nu s-a suparat nimeni de lipsa concertului. Totul a fost in regula, vecinii ne-au salutat, nu am primit rosii in gard, cablul de la internet e, iata!, inca intact.A contat in luarea deciziei noastre si faptul ca, institutional, Biserica a admis public ca a gresit. A fost un pic surprinzator. Cate situatii stiti in care un reprezentat al Bisericii sa spuna public: "nu e bine ce am facut, imi cer iertare"? Mie nu-mi vine niciunul in minte. Si nu a fost doar o dezaprobare fata de isprava preotului Leustean. "Speram ca lucrurile sa intre intr-o normalitate, iar sunetul de acolo sa fie dat strict pentru oamenii din jurul bisericii, asa se cuvine", a declarat preotul Constantin Sturzu, pentru Adevarul. O dezaprobare, iata, a transmiterii la boxe, ca la concert, a slujbelor de peste tot.In final, cateva raspunsuri la unele intrebari repetate, primite pe Facebook.- nu am discutat in mod direct cu preotul, inainte de sesizare, pentru ca, in baza informatiilor pe care le aveam, am considerat ca nu se va rezolva problema, ba chiar o voi inrautati. Si acum cred la fel.- in calitate de cetatean, am investit Politia in solutionarea acestei probleme fara a cere amenzi, sanctiune sau capete etc. "Aceasta petitie nu are legatura cu toleranta religioasa sau cu dorinta ca dvs sa aplicati masuri coercitive. Doresc doar rezolvarea situatiei, si anume ca slujba sa nu mai fie transmisa la aparatul de amplificare", e un citat exact din petitia trimisa online Politiei.- nu, nu cred ca varianta Rammstein la propria-mi statie de amplificare (desi albumul nou suna beton) e una corecta: )- multi ati spus ca nu mi-am asumat petitia. Am facut-o, mi-am dat si nr de telefon si adresa desi - teoretic - pentru ca nu a fost o plangere in adevaratul sens al cuvantului, nu cred ca era nevoie.