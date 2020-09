Presedintele CJ Gorj cere anchetarea activitatii mamei fetei batausei de la Targu Jiu, care lucreaza la Protectia Copilului

"Un act de teribilism"

"Vorbesc in primul rand in calitate de parinte si nu neaparat in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Gorj. Consider ca astfel de comportamente nu pot fi tolerate. Din pacate, se intampla din ce in ce mai des. (...)Ca sa nu fie niciun dubiu, voi cere o ancheta externa care sa vina la Gorj sa faca o analiza clara a ceea ce se intampla si, poate, aceasta analiza sa stea la baza unei strategii sau unui mod de lucru pentru viitor, pentru ca aceste lucruri se intampla din ce in ce mai des.Acesta ancheta trebuie sa ne spuna clar ce trebuie sa facem noi ca institutii, ca familie, ca unitati scolare, ca media, ca societate in general", a spus Cosmin Mihai Popescu Imaginile in care patru fete cu varste intre 12 si 14 ani au batut-o, insultat-o si umilit-o pe o alta, de 13 ani, la Targu Jiu, au aparut in spatiul public la sfarsitul saptamanii trecute. Politia le-a identificat pe agresoare, iar una dintre ele, de 14 ani, a fost retinuta pentru 24 de ore in acest caz, parintii celorlalte fete fiind amendati cu cate 500 de lei.Tatal adolescentei retinute dupa ce a batut o fata de 13 ani la Targu Jiu a declarat la Antena 3 ca a fost vorba despre "un act de teribilism" al fiicei sale, indicand ca posibile cauze ale gestului acesteia "societatea, lipsa scolii din luna martie". Barbatul a admis ca imaginile din timpul bataii sunt "foarte" dure si ca el nici nu le-a putut privi, insa afirma ca fiica sa nu trebuia sa fie retinuta, "rupta de sanul familiei".Citeste si: Ancheta la Protectia Copilului in cazul celor patru adolescente care au batut o copila de 13 ani din Targu Jiu. Parintii agresoarelor, amendati cu 500 de lei.