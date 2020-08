Presedintele CNCD, dupa promulgarea de catre Klaus Iohannis a legii care interzice hartuirea la locul de munca: "Jale! In cea mai mare parte inaplicabila in practica"

Ce prevede legea criticata de presedintele CNCD

Despre hartuirea la munca

Intr-o postare pe pagina sa de Facebook , presedintele CNCD critica in termeni duri noua lege, sustinand ca in procesul de elaborare a legii nu s-a tinut cont de nicio recomandare a CNCD., a reactionat presedintele CNCD.In aceeasi postare, Csaba Astalos mai arata ca, la fel ca alte legi, nici noua lege nu este aplicabila in practiva., a mai aratat Csaba Astalos.Potrivit legii, "constituie hartuire morala la locul de munca si se sanctioneaza disciplinar, contraventional sau penal, dupa caz, orice comportament exercitat cu privire la un angajat, de catre un alt angajat care este superiorul sau ierarhic, de catre un subaltern si/sau de catre un angajat comparabil din punct de vedere ierarhic, in legatura cu raporturile de munca, care sa aiba drept scop sau efect o deteriorare a conditiilor de munca prin lezarea drepturilor sau demnitatii angajatului, prin afectarea sanatatii sale fizice sau mentale sau prin compromiterea viitorului profesional al acestuia, comportament manifestat in oricare dintre urmatoarele forme:a) conduita ostila sau nedorita;b) comentarii verbale;c) actiuni sau gesturi".Constituie hartuire morala la locul de munca orice comportament care, prin caracterul sau sistematic, poate aduce atingere demnitatii, integritatii fizice ori mentale a unui angajat sau grup de angajati, punand in pericol munca lor sau degradand climatul de lucru. In intelesul prezentei legi, stresul si epuizarea fizica intra sub incidenta hartuirii morale la locul de munca.Conform actului normativ, fiecare angajat are dreptul la un loc de munca lipsit de acte de hartuire morala. Niciun angajat nu va fi sanctionat, concediat sau discriminat, direct sau indirect, inclusiv cu privire la salarizare, formare profesionala, promovare sau prelungirea raporturilor de munca, din cauza ca a fost supus sau ca a refuzat sa fie supus hartuirii morale la locul de munca.Angajatii care savarsesc acte sau fapte de hartuire morala la locul de munca raspund disciplinar, in conditiile legii si regulamentului intern al angajatorului. Raspunderea disciplinara nu inlatura raspunderea contraventionala sau penala a angajatului pentru faptele respective.Angajatorul are obligatia de a lua orice masuri necesare in scopul prevenirii si combaterii actelor de hartuire morala la locul de munca, inclusiv prin prevederea in regulamentul intern al unitatii de sanctiuni disciplinare pentru angajatii care savarsesc acte sau fapte de hartuire morala la locul de munca. In caz contrar, sanctiunea este amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei.De asemenea, este interzisa stabilirea de catre angajator, in orice forma, de reguli sau masuri interne care sa oblige, sa determine sau sa indemne angajatii la savarsirea de acte sau fapte de hartuire morala la locul de munca. Nerespectarea acestei prevederi se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 200.000 lei.Angajatul victima a hartuirii morale la locul de munca trebuie sa dovedeasca elementele de fapt ale hartuirii morale, sarcina probei revenind angajatorului, in conditiile legii. Intentia de a prejudicia prin acte sau fapte de hartuire morala la locul de munca nu trebuie dovedita.Potrivit legii, constituie contraventie hartuirea morala la locul de munca savarsita de catre un angajat, prin lezarea drepturilor sau demnitatii unui alt angajat, si se pedepseste cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei."Ori de cate ori va constata savarsirea unei fapte de hartuire morala la locul de munca, instanta de judecata poate, in conditiile legii:a) sa dispuna obligarea angajatorului la luarea tuturor masurilor necesare pentru a stopa orice acte sau fapte de hartuire morala la locul de munca cu privire la angajatul in cauza;b) sa dispuna reintegrarea la locul de munca a angajatului in cauza;c) sa dispuna obligarea angajatorului la plata catre angajat a unei despagubiri in cuantum egal cu echivalentul drepturilor salariale de care a fost lipsit;d) sa dispuna obligarea angajatorului la plata catre angajat a unor daune compensatorii si morale;e) sa dispuna obligarea angajatorului la plata catre angajat a sumei necesare pentru consilierea psihologica de care angajatul are nevoie, pentru o perioada rezonabila stabilita de catre medicul de medicina a muncii;f) sa dispuna obligarea angajatorului la modificarea evidentelor disciplinare ale angajatului", mai stabileste legea.Hartuirea morala la locul de munca, pe criteriul de sex, este interzisa. Dispozitiile Ordonantei Guvernului 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare se aplica in mod corespunzator.