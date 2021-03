PressOne: CNATDCU ii declara plagiatori pe fostul sef DGA, Catalin Ionita, si pe actualul sef al AEP, Constantin Mituletu-Buica

Aceeasi decizie de retragere a titlului de doctor a fost emisa de CNATDCU si pentru Constantin-Florin Mituletu-Buica, presedintele in exercitiu al Autoritatii Electorale Permanente (AEP), care a constatat ca si teza acestuia de doctorat este plagiata.Ambele hotarari au fost luate de Consiliul general al CNATDCU in data de 23 februarie si au fost facute publice ieri.In cazul lui Catalin Ionita, decizia vine la doi ani si o luna dupa ce PressOne a dezvaluit, in exclusivitate, ca teza de doctorat a acestuia este plagiata.Ionita si-a sustinut teza de doctorat in 2012 la Academia de Politie, iar Mituletu-Buica, in 2017, la Universitatea Nationala de Aparare "Carol I".Decizia de retragere a titlului de doctor detinut de Constantin-Florin Mituletu-Buica, presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), a fost luata de Consiliul general al CNATDCU tot in data de 23 februarie 2021.La fel ca in cazul lui Catalin Ionita, au fost exprimate 18 voturi "pentru" dintr-un total de 21.