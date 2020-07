Pressone: Teza de doctorat a decanului Facultatii de Jandarmi de la Academia de Politie, plagiata masiv. Au fost copiate inclusiv articole din presa

Potrivit sursei citate, mai mult de jumatate din teza de doctorat a lui Porojanu este este copiata din surse identificate online, inclusiv articole de presa publicate pe ziare.com, Radio Romania Actualitati, Adevarul ori Curierul National.Marin Porojanu a fost imputernicit in functia de decan al Facultatii de Jandarmi in septembrie 2017, iar din 2018 a fost titularizat pe functie in urma alegerilor organizate, asa cum cere procedura, arata Pressone, potrivit caruia Facultatea de Jandarmi condusa de Porojanu a fost infiintata in 2015 printr-o decizie a lui Gabriel Oprea , pe atunci ministru de Interne si vicepremier.Sursa citata mai arata ca Marin Porojanu a urmat studiile doctorale in Ordine publica si securitate nationala la Academia de Politie intre 2007 si 2010, iar la capatul celor trei ani de studiu, Porojanu a obtinut titlul de doctor pentru teza "Privatizarea serviciilor de Securitate. Implicatii si determinari asupra securitatii nationale".Emilia Sercan mai arata ca indrumatorul lui Porojanu a fost Tutu Pisleag, cel care i-a coordonat lucrarea si lui Liviu Marian Pop , fostul ministru al Educatiei, caruia nu i s-a mai fost acordat titlul de doctor chiar in timpul sustinerii publice, dupa ce tot Emilia Sercan demonstrat in fata comisiei ca teza este plagiata.Intrebat despre verificarea tezei sale de catre Departamentul de Studii Doctorale al Academiei de Politie in urma cu doi ani, Marin Porojanu a declarat ca nu poate sa ofere informatii "pentru ca nu sunt abilitat sa o fac". "Este punctul dumneavoastra de vedere. Nu am absolut nimic de comentat", a spus decanul Facultatii de Jandarmi atunci cand i s-a ca au fost identificate aproximativ 200 de pagini plagiate in teza sa de doctorat."Este punctul dumneavoastra de vedere. Nu am absolut nimic de comentat", a fost reactia lui Porojanu, potrivit Pressone