Prima reactie a IPJ Bihor in scandalul Micula Jr. Anunta un simplu control la Biroul de Ordine Publica din Politia Oradea

Reprezentanti institutiei au anuntat declansarea unui control la Biroul de Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului Oradea, acolo unde lucrau cei patru subofiteri pusi sub urmarire penala alaturi de Victor Micula, fiul magnatului Viorel Micula, pentru ca i-ar fi permis sa participe la perchezitii , cu vesta si cagula, si l-ar fi lasat sa caute in bazele de date ale Politiei.Potrivit unui comunicat transmis, marti dupa-amiaza, fara semnatura, conducerea Politiei Bihor sustine ca "a dispus efectuarea unui control tematic la Biroul de Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului Oradea, cu privire la modalitatea de realizare a accesului in incinta dispeceratului de monitorizare a camerelor de supraveghere din municipiul Oradea si referitor la modul in care se fac verificarile in bazele de date".Reprezentantii Politiei Bihor nu comenteaza, insa, dezvaluirile bazate pe ordonanta procurorilor si nici despre cum a fost posibil ca o persoana straina sa intre in incinta dispeceratului de monitorizare a camerelor de supraveghere din municipiul Oradea, fara stirea conducerii Politiei.Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au inceput urmarirea penala impotriva lui Victor Micula, fiul magnatului bihorean Viorel Micula, si a patru politisti oradeni. Oamenii din fortele de ordine sunt acuzati ca l-au imbracat in uniforma pe Micula Jr., l-au dus la o perchezitie si i-au dat acces la bazele de date a Ministerului Afacerilor Interne.Cititi si: