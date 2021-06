Detalii socante in cazul primarului acuzat de viol: victima avea 12 ani, a ramas insarcinata in urma agresiunii si a nascut un copil

Primarul si alti patru barbati ar fi fost implicati in agresiunea sexuala care ar fi avut loc la finalul lui 2018.Acestia sunt audiati la sediul Politiei Ilfov, in dosarul in care se fac cercetari pentru viol, act sexual cu minor si santaj.Potrivit informatiilor Digi24 , victima ar fi avut atunci 12 ani. Fata a ramas insarcinata si a nascut un copil. Anchetatorii fac cercetari pentru a stabili cine este tatal copilului. La sediul politiei este audiata si o femeie , acuzata de santaj. Anchetatorii au suspiciuni ca, in incercarea de a isi acoperi faptele, edilul ar fi amenintat-o si ar fi santajat-o pe fata.Primarul a mai fost implicat intr-un scandal la scrutinul de la alegerile locale, cand un barbat l-a acuzat de agresiune in sectia de votare.