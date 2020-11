Prima victima a noului primar al Timisoarei: un pensionar MAI care a stat pe functii de conducere 35 de ani. A fost sef inclusiv pe vremea Militiei

Noul primar al Timisoarei, Dominic Fritz, a anuntat marti, 2 noiembrie, destituirea lui Dorel Cojan din functia de director interimar al Politiei Locale Timisoara. Potrivit adevarul.ro, Dorel Cojan, director adjunct al Politiei, a fost imputernicit la comanda institutiei, fiind tinut, de catre fostul primar, director interimar mai mult de sase ani."Cred ca si acesta este un semnal ca in Timisoara lucrurile incep sa se schimbe si cred ca cu asta vom putea avea o perioada scurta de tranzitie si apoi un nou inceput la Politia Locala", a declarat Dominic Fritz, potrivit caruia in perioada urmatoare va fi organizat concurs pentru postul de director executiv al Politiei Locale Timisoara.Potrivit adevarul.ro , Dorel Cojan a ocupat peste 35 de ani numai functii de conducere. Sursa citata arata ca intre 1981 si 1985, Cojan a fost Seful Compartimentului Sectoristi din cadrul Biroului de Ordine Publica al Militiei Municipiului Timisoara. Intre 1988 si 1990, Cojan a fost seful Compartimentului Agenti Ordine din cadrul Biroului de Ordine Publica al Militiei Municipiului Timisoara. Cojan evita, insa, sa foloseasca termenul de Militie, folosind si pentru perioada dinainte de 1989 denumirea de Politie.Dupa Revolutie , Dorel Cojan a fost pe rand seful Biroului Ordine Publica Timisoara, adjunct al Sefului Politiei Municipiului Timisoara pe linie de Ordine Publica si Politie Rutiera, seful Biroului Politie Rutiera Timisoara, seful Sectiei 4 Politie Timisoara, adjunct al Sefului Politiei Municipiului Timisoara pe linie de Ordine Publica si Politie Rutiera, seful Sectiei 2 Politie Timisoara, adjunct al Sefului Politiei Municipiului Timisoara pe linie de Ordine Publica si Politie Rutiera. Din 2006, Dorel Cojan ocupa functia de director executiv adjunct al Politiei Locale Timisoara, conducand din 2014 institutia care nu are un director executiv.