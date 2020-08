Principalul suspect in cazul uciderii interlopului Florin Mototolea este un tanar de 26 de ani fara cazier. Barbatul este internat la spital, sub paza

Scandalul de la barbut

Acesta se numeste Richard Emanuel Gheorghe, si este internat, in prezent, la Spitalul Elias din Capitala, unde urmeaza sa fie operat, potrivit Adevarul.ro Se pare ca tanarul a fost batut crunt de membrii clanului Duduianu, dupa ce acesta l-a injunghiat cu un cutit pe liderul lor.Numele sau ar fi Richard Emanuel Gheorghe, iar acesta nu apare in vreun dosar de pe portalul instantelor de judecata. Acesta ar fi un apropiat al clanului Rinu, camatarii care il imprumutau cu bani pe fostul presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, Mihail Vlasov , la randul sau un impatimit al jocurilor de noroc, conform sursei citate.Potrivit surselor Ziare.com, Florin Mototolea, zis Emi Pian, a murit marti dimineata dupa ce a fost injunghiat de o persoana intr-un scandal iscat de la o partida de barbut, in cartierul Giulesti din Capitala."In aceasta dimineata, in jurul orei 03.00, prin apel 112 a fost sesizat un conflict intre mai multe persoane, in sectorul 6.La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei 20 Politie, fiind identificate mai multe persoane.Doi barbati au fost transportati la spital, unul dintre ei, in varsta de 39 de ani decedand.Cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din Politia Capitalei.Audierile sunt in curs si se continua cercetarea la fata locului fiind ridicate mai multe probe si mijloace de proba.Cercetarile sunt continuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri sub aspectul savarsirii infractiunii de omor ", transmitea Politia Capitalei, pe 4 august.La cateva ore dupa crima , seful Politiei Capitalei a iesit cu o declaratie in care spunea ca politia are capacitatea de a gestiona astfel de situatii.Trupul interlopului Florin Mototolea a fost dus, miercuri, 5 august, la locuinta sa din Pipera, unde s-au strans sute de oameni.S-au imbulzit cu torii, fara masti si fara sa tina seama de distantare sociala. La priveghi a cantat si manelistul Florin Salam, cel care a spus la politie ca unii membrii din clanul Duduianu i-au laut abanii din cantari si l-au obligat sa presteze gratis la diverse petreceri.In contextul imbulzelii de la priveghiul interlopului Emi Pian, Marcel Vela , Ministrul de Interne a spus ca s-au dat amenzi si ca nu se va mai intampla asa ceva.