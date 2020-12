Probleme cu traficul la granita cu Ungaria, dupa ce programul informatic a cedat. Cozi la punctele de frontiera din vestul tarii

Conform unor precizari facute de Politia de Frontiera , incepand cu ora 13.25 autoritatile de frontiera din Ungaria au informat ca sistemul informatic functioneaza, traficul prin punctele de frontiera de la granita comuna fiind reluat.Conform sursei citate, autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea, despre faptul ca astazi, incepand cu ora 9.00 (ora Romaniei), sistemul informatic al autoritatilor ungare nu functioneaza, sens in care nu pot fi efectuate formalitatile de frontiera pe sensul de intrare si iesire in/din Ungaria.Astfel, in unele puncte de frontiera de la granita comuna se inregistreaza valori ridicate ale timpului de asteptare. Pana la remedierea situatiei, traficul este intrerupt temporar pentru toate categoriile de mijloace de transport "Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea tine permanent legatura cu autoritatile de frontiera ungare in vederea stabilirii unor masuri comune, astfel incat, la remedierea situatiei si reluarea formalitatilor de catre autoritatile ungare, controlul de frontiera sa se desfasoare operativ.Mentionam ca, la granita cu Ungaria formalitatile de frontiera se efectueaza in comun de catre autoritatile de frontiera ale celor doua state, in conformitate cu legislatia europeana in vigoare," anunta sursa citata.