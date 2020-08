Procurorii deschid o ancheta in cazul celor 34 de muncitori indieni infectati cu COVID-19 pe santierul din cartierul Berceni

Potrivit unui comunicat de presa, pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti a fost inregistrat in ziua de luni dosarul penal 5941/P/2020, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor."In fapt, la data de 22.08.2020, in jurul orelor 17,15, organele de politie din cadrul Sectiei 26 Politie, fiind in exercitarea atributiilor de serviciu, au fost solicitate sa se deplaseze la adresa din municipiul Bucuresti Sector 4, sos. Berceni nr. 94, locatie la care se afla un santier, spre a insoti organele abilitate din cadrul Directiei de Sanatate Publica Bucuresti, in vederea efectuarii unei anchete epidemiologice in zona locurilor in care sunt cazati muncitorii unei societati comerciale.In urma efectuarii anchetei epidemiologice s-a descoperit un numar de 34 de angajati confirmati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, din totalul de 108, santierul in discutie fiind supus masurilor de carantinare", se precizeaza in comunicat.Urmare a sesizarii inregistrate, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti au dispus administrarea cu celeritate a probelor necesare lamuririi aspectelor sesizate, mentioneaza sursa citata.