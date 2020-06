Profesor de Drept la Cornell University, demersuri pentru a fi dat afara din universitate pentru ca a criticat actele de vandalism Black Lives Matter, si mitul care sta la baza miscarii

Ziare.

com

"Pur si simplu am spus cateva lucruri adevarate despre fondarea Miscarii Black Lives Matter. Ea a fost infintata ca urmare a faptului ca Michael Brown a fost impuscat de un politist, in timp ce isi tinea mainile sus spunand: "nu trage!". Si acum, in fiecare zi in timpul protestelor, oamenii umbla spunand: "mainile sus, nu trage! ". Dar toata aceasta poveste este o nascocire. Dupa cercetarile facute de Departamentul de Justitie al executorului lui Obama, Eric Holder, s-a descoperit ca acest lucru nu s-a intamplat niciodata. Povestea a fost nascocita de fondatorii miscarii BLM pentru a portretiza politistii ca fiind brutali ucigasi de oameni negri. Si acesta este etosul cu care se inaintateaza de atunci. Si de aceea avem cereri sa desfintam si sa reconstruim politia. Dar totul se bazeaza pe o poveste inventata, care a dat nastere acestei miscari."Profesorul Jacobson a primit un avertisment scris din partea decanului facultatii, in care se arata indignat de pozitia sa, insa ii apara libertatea de expresie, in baza Regulamentului Universitatii.Intrebat de Laura Ingraham, jurnalista Fox News, daca mai exista in Universitate liberali care apara libertatea de expresie si gandire, profesorul Jacobson a raspuns:"Ei bine, au mai ramas multi, dar ei vorbesc tot timpul foarte incet. Iti vorbesc in tonuri discrete si dupa usi inchise. Este o atmosfera foarte represiva in toate campusurile... sau asa obisnuia sa fie, daca iti tineai capul plecat si daca iti vedeai de treaba ta, puteai sa scapi de multime. Acum, acest lucru nu mai este adevarat. Adica, grupul de studenti de la Cornell care ma urmareste are pe pagina de Facebook sloganul: "Tacerea este violenta ". Iar asta este o adevarata nebunie!"Redam mai jos traducerea integrala, realizata de Ioana Jinga pentru Marginalia, a articolului publicat de William A. Jacobson:"Seara trecuta am aparut la emisiunea Laurei Ingraham pentru a vorbi despre postarea mea. Se fac eforturi ca sa fiu dat afara de la Universitatea Cornell pentru ca am criticat Miscarea Black Lives Matter.Multele discutii s-au incheiat dupa declaratia care a fost facuta ieri dupa-amiaza tarziu, de catre decanul Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Cornell, Eduardo M. Penalver, care imi apara libertatea academica si spunea ca nu ma va sanctiona disciplinar. Insa in alte privinte ma condamna.Profesorul de Drept David Bernstein a abordat subiectul acestei Declaratii la Reason: Decanul de la Universitatea Cornell, Eduardo M. Penalver, despre Controversa Jacobson.Bernstein semnaleaza ca felul in care cuvintele mele sunt prezentate in declaratia decanului se departeaza de intelesul lor adevarat:"...mai degraba decat a fi atacuri nejustificate asupra tuturor "protestatarilor pentru dreptatea rasiala", postarile citite mi se par destul de clar atacuri limitate si specifice la adresa fondatorilor, creatorilor si a liderilor organizarii Miscarii Black Lives Matter si la adresa a ceea ce Jacobson vede ca fiind scopurile radicale si eronat prezentate ale miscarii insasi. El vede planurile lor ca pe niste obiective ale stangii-extermiste, anti-americane si anti-capitaliste, acestea putand fi cel mult asemanate tangential cu dreptatea rasiala. Am recitit postarile de cateva ori si nu vad niciun atac , cu atat mai putin unul categoric, impotriva unui protestatar obisnuit, pacifist care nu este afiliat formal cu Miscarea Black Lives Matter si care a participat la proteste doar ca sa isi arate ingrijorarea in legatura cu rasismul sau cu violenta politiei."De asemenea, Bernstein evidentiaza incorectitudinea exprimarii unei opinii instutionale - cu referire la declaratii in cadrul facultatilor - care se ascund dupa notiunea de libertate academica:"Vestea buna este ca el (Penalver) scrie ca: "angajamentul de neclintit fata de aceste valori (academice) inseamna ca toti profesorii de la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Cornell trebuie sa fie lasati sa scrie si sa vorbeasca liber" si ca " sanctionarea disciplinara a lui (Jacobson) ar insemna erodarea abilitatatii noastre de a functina ca o institutie academica."Vestea proasta este ca Penalver ar fi trebuit sa se opreasca aici. Dar nu a facut-o. Pentru ca nu ar mai avea nimic de spus despre opinia membrilor facultatii, ca decan si ca reprezentant al Facultatii de Drept (ceva in privinta caruia sunt de acord cu Brian Leiter!).Bernstein a dezvoltat conceptul in sectiunea de comentarii:"O facultate de Drept neafiliata religios nu ar trebui sa aiba un punct de vedere cu privire la nicio problema publica care nu are legatura directa cu Facultatea de Drept. (Care nu include BLM sau dreptatea sociala)."Poate ca asta este singura data cand il citez favorabil pe Leiter:"Facultatile individuale sunt libere sa isi exprime dreptul de a vorbi pentru a critica (colegi care spun lucruri contrversate), dar institutia, in numele careia decanul vorbeste, ar trebui sa ramana tacuta. Iata cum pune problema Raportul Kalven din 1967 al University of Chicago (scris de faimosul savant al Primului Amendament, Harry Kalven):Misiunea universitatii este descoperirea, imbunatatirea si diseminarea cunoasterii. Domeniul ei de cercetare si evaluare include toate aspectele si valorile societatii. O universitate fidela misiunii sale va creea din nou si din nou probleme valorilor, politicilor, practicilor si institutiilor societatii. Prin modul in care a fost formata si prin roadele ei, institutia este cea care creaza nemultumire fata de aranjamentele sociale existente si propune altele noi. Pe scurt, o universitate buna, ca cea a lui Socrate, va fi suparatoare.Fiecare membru al facultatii si fiecare student in parte este instrumentul disidentelor si al criticii. Universitatea este casa si sponsorul criticilor; nu este ea insasi critica. Pentru a-si indeplini misiunea in societate, o universitate trebuie sa sustina un mediu extraordinar de libertate si cercetare si sa se mentina independenta de modele politice, orientari si presiuni. O universitate, daca este sincera in credinta sa de cercetare intelectuala, trebuie sa imbratiseze, sa primeasca si sa incurajeze cea mai larga diversitate de viziuni in propria ei comunitate.Din moment ce universitatea este o comunitate doar pentru astfel de scopuri limitate si distinctive, ea este o comunitate care nu poate sa se implice colectiv in problemele zilei, fara sa puna in pericol conditiile existentei si eficacitatii ei."Asadar, ca decan vorbind in numele Facultatii de Drept, ca entitate, nu poti sa faci un astfel de lucru. Deoarece, ca decan, el nu isi expune opinia personala, ci exprima opinia Facultatii de Drept si a Facultatilor de Drept, chiar daca ele, ca locuri de cercetare academica, nu ar trebui sa aiba opinii oficiale despre probleme politice.Aceste lucruri se aplica si pentru directorii universitari, si ii include si pe directorii universitari care critica, de exemplu, ravagiile nebunesti anti-Israelitene ale unui membru al facultatii. Ori membrul facultatii a incalcat regulile universitatii in vreun fel, ori opiniile acestuia nu sunt treaba universitatii, ca probleme institutionale."Am spus lucruri similare in interviul meu, asa cum a facut si Ingraham. Am adaugat ca o institutie nu semnaleaza un profesor pentru critica, cel putin la Cornell, doar daca acesta este non-liberal:WAJ: Declaratia emisa de catre decan infatiseaza eronat scrierile mele. Nu m-am luat de oamenii care protestau pasnic, ci de violenta, jefuirea si daramarea societatii. Despre asta vorbeam. Cred ca oricine imi citeste postarile poate ajunge la aceasta concluzie pe buna dreptate.Dar trebuie sa subliniem ceva aici. Noi avem in campusul facultatii oameni care spun cele mai nebunesti si ofensatoare lucruri din perspectiva aripii stangi, iar ei nu sunt niciodata convocati. Ei nu primesc niciodata declaratii emise de catre decanii lor. Doar singurul conservator din toata Facultatea de Drept, adica eu, este cel care ajunge sa fie izolat. Iar asta seamana cu o incercare de umilire publica. Este ceea ce s-a intamplat in Revolutia Culturala din China. Adica, daca era un profesor care gandea gresit, il ostracizai, il excludeai din grupuri si il criticai in fata comunitatii.Aceasta este declaratia pe care decanul trebuia sa o faca: "el are libertatea academica sa scrie orice vrea, punct"Igraham: Punct.WAJ: ...Pentru ca asa se comporta cu toti ceilalti.Mai multe extrase:Ingraham: ...Asadar, sunteti obisnuit sa fiti in minoritate in campusurile din colegii. Dar ce spuneti despre acest nivel de vitril?WAJ: Nu am mai vazut asa ceva. Adica, asta depaseste notiunea de corectitudine politica, seamana mai degraba cu o mentalitate totalitara, in care tot ceea ce spui si tot ce faci este urmarit. Si daca nu te aliniezi perfect, esti ostracizat si atacat. Si asta este exact ceea ce s-a intamplat aici.Pur si simplu am spus cateva lucruri adevarate despre fondarea Miscarii Black Lives Matter. Ea a fost infintata ca urmare a faptului ca Michael Brown a fost impuscat de un politist, in timp ce isi tinea mainile sus spunand: "nu trage!". Si acum, in fiecare zi in timpul protestelor, oamenii umbla spunand: " mainile sus, nu trage! ". Dar toata aceasta poveste este o nascocire. Dupa cercetarile facute de Departamentul de Justitie al executorului lui Obama, Eric Holder, s-a descoperit ca acest lucru nu s-a intamplat niciodata. Povestea a fost nascocita de fondatorii miscarii BLM pentru a portretiza politistii ca fiind brutali ucigasi de oameni negri. Si acesta este etosul cu care se inaintateaza de atunci. Si de aceea avem cereri sa desfintam si sa reconstruim politia. Dar totul se bazeaza pe o poveste inventata, care a dat nastere acestei miscari....Ingraham: Domnule profesor, trebuie sa va intreb, pentru ca am fost la Dartmouth College in timpul anilor '80, iar acolo am prins doar inceputul corectitudinii politice, pe care o expuneam in ziarul colegiului: mai exista inca liberali in sensul traditional in campus, care zic: "uite, nu sunt de-acord cu tine Bill, dar stii, ai dreptul sa vorbesti"? Este ridicol ce se intampla in tara. Au mai ramas din aceia? Sau au disparut toti?WAJ: Ei bine, au mai ramas multi, dar ei vorbesc tot timpul foarte incet. Iti vorbesc in tonuri discrete si dupa usi inchise. Este o atmosfera foarte represiva in toate campusurile... sau asa obisnuia sa fie, daca iti tineai capul plecat si daca iti vedeai de treaba ta, puteai sa scapi de multime. Acum, acest lucru nu mai este adevarat. Adica, grupul de studenti de la Cornell care ma urmareste are pe pagina de Facebook sloganul: "Tacerea este violenta". Iar asta este o adevarata nebunie!"Textul original in limba engleza: Cornell campus climate "so far beyond political correctness"Traducere: Ioana Jinga, eleva in clasa a XII-a la Liceul Teoretic "William Shakespeare " din Timisoara si olimpica nationala la limba greaca veche si latina.Articol preluat de pe marginaliaetc.