Tot ce putem face pentru a preveni răpirea copiilor. Psiholog criminalist: ”Cei mici ar putea avea ceasuri inteligente să știm în orice moment unde se află”

Răpitorii își fac lecțiile și acționează când copilul este singur

De ce sunt răpiți copiii

Părinții unui copil răpit clachează după un timp

Cum prevenim răpirea copiilor

Imaginile cu fetița care se zbate în brațele unui bărbat în timp ce călătoreau cu un autobuz, în Brăila, au făcut înconjurul internetului. Poliția a fost sesizată, iar în acest caz a început o anchetă la finalul căreia s-a descoperit că bărbatul era prieten apropiat al familiei copilului . Cel puțin așa au declarat rudele copilului polițiștilor, subliniind că nu a fost vorba de o infracțiune ci de o neînțelegere.Spre exemplu, zilele trecute, un bărbat a fost arestat pentru tentativă de răpire după ce un băiețel de cinci ani a fost târât într-o mașină în plină zi în New York. O cameră de supraveghere de pe stradă a înregistrat momentul în care mama băiatului l-a salvat trăgându-l înapoi prin geamul mașinii.Sunt însă mulți copii care nu mai ajung înapoi în brațele părinților și, chiar dacă se zbat sau țipă, persoanele din jur nu reacționează în niciun fel.Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a precizat pentru Ziare.com că cei care răpesc copii nu acționează pur și simplu.”Îl urmăresc, își fac lecțiile și văd când un anumit copil rămâne singur și pentru ce perioadă de timp. Atunci acționează. Cum a fost cazul pedofilului venit din Olanda care a răpit și ucis o fetiță într-un sat din România.Însă mai este și un alt tip de răpitori. Este vorba despre părinți care se separă, iar în urma neînțelegerilor cu privire la copil, unul dintre ei, îl răpește”, a explicat specialistul.Expertul a mai precizat că sunt rețele întregi care se ocupă de răpirea copiilor, pentru că din vânzarea acestora se fac profituri uriașe.”Copiii aceștia sunt o marfă. Unii sunt vânduți unor familii care nu pot avea copii, în alte cazuri, pentru răscumpărare, ori pentru a-i trimite la cerșit, iar fetițele sunt răpite pentru a fi obligate să se prostitueze. Mulți sunt răpiți la vârste fragede, când memoria este firavă și nu își mai amintesc prea multe lucruri.În poliție există compartimente care se ocupă de aceste cazuri și niciodată un dosar de copil dispărut nu este clasat. Pentru că oricând pot apărea noi date care pot conduce la găsirea lui”, a explicat criminalistul.Expertul mai spune că familia unui copil răpit este distrusă. Cu greu mai poate lupta pentru găsirea acestuia.”Părinții care pățesc așa ceva ajung într-o stare deplorabilă. Suferă foarte mult și trebuie consiliați în permanență psihologic. Trebuie diagnosticați și trebuie să primească tratament medicamentos. Dacă îți dispare copilul ești un om terminat. Viața ta s-a sfârșit. Astfel de oameni pot lupta cu această dramă doar un timp. Apoi clachează.Se spune că, în majoritatea cazurilor, dacă nu găsim copilul în 72 de ore, șansele ca acesta să fie traficat și să i se piardă urma sunt tot mai mari, iar cele de a fi găsit sunt tot mai mici”, a mai arătat Liviu Chesnoiu.Psihologul a mai precizat că trebuie să avem mare grijă să protejom copiii. Iar investiția în sisteme de alarmare nu va fi niciodată prea scumpă dacă punem în balanță viața micuților.”Copiii nu trebuiesc niciodată lăsați singuri. Nici măcar la școală, mai ales dacă este micuț. Din acest motiv sunt microbuze școlare care trebuie să îi ia din poartă și să îi lase în poartă. Nu dăm banii pe toate prostiile, facem parcuri la sate sau stadioane in pantă. Trebuie să existe microbuze școlare”, a mai spus Liviu Chesnoiu.Specialistul a mai precizat că, în primul rând, pentru a preveni astfel de evenimente, copilul trebuie educat să nu vorbească cu străini. Să fie atent la cei cu care interacționează, nu la telefoane sau să țină căștile pe urechi atunci când sunt singuri. Ar trebui ca cei mici să aibă ceasuri inteligente cu ajutorul cărora părinții să poată ști în orice moment unde se află.Mai sunt și dispozitivele de panică. Apasă pe un buton și scot un sunet strident care îl descurajează câteva secunde pe infractor, iar copilul poate avea răgaz să fugă. Însă mulți nu își permit să le cumpere.”Dacă este în pericol, trebuie să acționeze. Să țipe, să atragă atenția. Însă de cele mai multe ori, oamenii nu reacționează, poate de teama răpitorului. Însă copilul mai trebuie învățat să facă ceva, pentru a-l descuraja pe răpitor. Trebuie să se adreseze cuiva din mulțime: ”Hei domnule cu ochelari sau geacă verde”, de exemplu, ”ajută-mă, omul acesta mă răpește!”, a mai spus ChesnoiuCa să nu ajungă în astfel de situații, copilul nu trebuie să aibă încredere în persoanele străine care îi spun că au fost trimise de părinți să îi ia să îi ducă acasă sau într-un anumit loc.Începând cu 1 iulie, aplicația Facebook sprijină Poliția Română în cadrul mecanismului ”Alertă răpire copil” . România este cea de-a 24-a țară din lume care colaborează cu platforma socială pentru găsirea copiilor răpiți.„Alertă Răpire Copil” este un mecanism național de alertă publică, care se declanșează în situații de răpire a unui copil ori în situații în care vorbim de un copil dispărut, a cărui viață poate fi în pericol.După declanşarea alertei, oricine are vreo informaţie despre copilul răpit, este rugat să anunţe imediat poliţia.