Politia vrea sa amendeze pietonii care se uita in telefon atunci cand traverseaza. Proiect de lege al MAI DOCUMENT

"Prin prezentul proiect se reglementeaza interdictia pietonilor de a efectua activitati de natura a le distrage atentia atunci cand se angajeaza in traversarea drumului public", scrie in document.In ultimii ani numarul accidentelor rutiere provocate de pietoni a crescut semnificativ, arata datele MAI.S-a constatat ca un procent semnificativ din numarul accidentelor rutiere implica eroarea umana a participantilor la trafic . Pietonii reprezinta o categorie vulnerabila in trafic, iar un comportament imprudent al acestora poate spori numarul deceselor rezultate din accidentele de circulatie in care acesti participanti la trafic sunt implicati.In perioada 01.01.2019 -15.09.2020, s-au inregistrat 1.711 de accidente de circulatie grave avand drept cauza principala a producerii traversarea neregulamentara a drumului public de catre pietoni . Rezultatul, decesul a 457 de persoane si ranirea grava a altor 1272 de persoane, toate aceste persoane avand calitatea de pietoni.De aceea, este necesara imbunatatirea inclusiv a legislatiei rutiere, astfel incat riscul rutier sa se reduca, se arata in proiectul Ministerului de Interne. "In prezent, potrivit art. 72 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, traversarea drumului public de catre pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate si semnalizate corespunzator, iar in lipsa acestora, in localitati, pe la coltul strazii, numai dupa ce s-au asigurat ca o pot face fara pericol pentru ei si pentru ceilalti participanti la trafic".Cu toate acestea, in realitate, uneori, aceasta asigurare nu se realizeaza, intrucat pietonul desfasoara o activitate de natura a-i distrage atentia, precum folosirea telefonului mobil. Folosirea telefonului mobil, fie ca se vorbeste sau se scriu mesaje (distragere mentala), se asculta muzica (distragere auditiva) sau se acceseaza diverse aplicatii de ghidare precum harti (distragere vizuala), influenteaza capacitatea de atentie a pietonului in momentul angajarii acestuia in traversarea drumului public.Mai mult, distragerea atentiei poate constitui un factor concurent in producerea accidentului rutier chiar si atunci cand traversarea drumului public de catre pietoni urmeaza sa se faca prin locurile special amenajate si semnalizate corespunzator.Distragerea atentiei la nivel mental (cognitiv) este cel mai des intalnita, intrucat, spre exemplu, o discutie telefonica poate fi palpitanta, astfel ca atentia se canalizeaza catre aceasta activitate, pietonul mergand practic mecanic, fara a constientiza locul efectiv de traversare. De asemenea, prin distragerea auditiva, pietonul nu mai percepe sunetele traficului rutier ori semnalele speciale de avertizare sonora folosite de autovehiculele cu regim prioritar de circulatie precum cele apartinand politiei ori serviciului de ambulanta , mai scrie in proiectul publicat de MAI.In contextul necesitatii existentei acestei asigurari, pentru o mai buna previzibilitate a ceea ce inseamna prudenta in traversarea drumului public in trafic, prin prezentul proiect se reglementeaza interdictia pietonilor de a efectua activitati de natura a le distrage atentia atunci cand se angajeaza in traversarea drumului public.O astfel de interdictie exista deja, insa numai in ceea ce priveste conducatorii de vehicule, acestora le este interzis sa aiba activitati care le distrag atentia de la conducere, precum si de a folosi telefoanele mobile atunci cand se afla in timpul deplasarii pe drumurile publice.

