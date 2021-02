Proiect: Tarife de 350 lei pentru ridicarea si transportul autoturismelor ce ingreuneaza salubrizarea in Sectorul 6

Sunt modificate prevederi mai vechi

Pentru prima ridicare, proprietarul/detinatorul legal/utilizatorul vehiculului nu va fi obligat la plata vreunui tarif ocazionat cu operatiunile de ridicare, transport , depozitare si eliberare a vehiculului in cauza, acesta restituindu-se gratuit persoanelor indreptatite.Pentru urmatoarele ridicari care se vor face din motive de ingreunare a activitatii operatorilor de salubrizare se vor percepe urmatoarele tarife:- 200 de lei pentru ridicare vehicul mai mic de 5 tone;- 250 de lei pentru ridicare vehicul mai mare de 5 tone;- 150 de lei pentru transport vehicul mai mic de 5 tone;- 200 de lei pentru transport vehicul mai mare de 5 tone.In acest caz, eliberarea vehiculului se va efectua proprietarului/detinatorului legal/utilizatorului, dupa achitarea tarifelor de ridicare si transport, in baza certificatului de inmatriculare. Incasarea acestor tarife va intra in atributia Directiei Generale de Taxe si Impozite Locale Sector 6. Proiectul de hotarare modifica prevederi din hotararea Consiliului Local nr. 197/2017 privind efectuarea operatiunilor de ridicare, transport si depozitare a vehiculelor care ingreuneaza activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrarilor de utilitate publica, precum si interventia organelor abilitate in situatiile de urgenta pe raza Sectorului 6.Proiectul introduce posibilitatea relocarii vehiculelor care ingreuneaza activitatea operatorilor de salubrizare. Astfel, proiectul mentine prevederi din hotararea Consiliului Local nr. 197/2017 conform carora Directia Generala de Politie Locala Sector 6 va dispune ridicarea, transportul si depozitarea vehiculelor in spatiul detinut de catre Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6, daca, desi in prealabil somat, proprietarul/detinatorul legal/utilizatorul nu s-a conformat solicitarii de mutare a vehiculului sau de eliberare a domeniului public sau privat al Sectorului 6, insa le adauga pe cele potrivit carora, prin exceptie, se poate dispune ridicarea si relocarea vehiculelor in cel mai apropiat loc disponibil, in vederea desfasurarii activitatii de salubrizare."Tinand cont de faptul ca operatiunile de salubrizare necesita eliberarea intr-un ritm mai accelerat a domeniului public al Sectorului 6, consideram necesara introducerea posibilitatii relocarii vehiculelor, astfel incat aceste operatiuni de salubrizare sa se desfasoare in conditii optime. De asemenea, am propus tarifele ce vor fi achitate pentru operatiunile de ridicare si transport in cazul ridicarilor ulterioare", prevede raportul de specialitate al proiectului.