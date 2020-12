Proteste dupa intalnirea sindicatelor cu ministrul Bode. "Este important sa inteleaga ca politistii au ramas fraierii sistemului bugetar"

Politistii au ramas fraierii sistemului bugetar

Sindicalistii spun ca ei sunt in linia intai in lupta cu noul coronavirus "In urma demersurilor comune ale federatiilor sindicale reprezentative (Federatia PUBLISIND, Uniunea "Forta Legii", FSNPPC, Federatia "A. I. Cuza", Federatia "Sed Lex") care s-au unit in actiunile pentru contestarea OUG prin care se intentioneaza inghetarea salariilor, ministrul Lucian Bode a organizat o intalnire joi, incepand de la ora 09.30, la sediul MAI cu scopul declarat de a identifica solutii la situatia actuala", a transmis Sindicatul Europol pe dite-ul."Ministrul Bode a inceput intalnirea prin declararea intentiilor bune pe care le are pentru a rezolva probleme existente la nivelul MAI. A mai spus ca "nimanui nu ii convine" sa aiba cate 100 de politisti in fata fiecarei prefecturi. Intelege insa ca acestea sunt instrumentele sindicale pentru ca la randul sau a activat in zona sindicala in trecut", a mai precizat sindicatul.Cosmin Andreica, Presedintele Sindicatului EUROPOL, i-a urat bun venit in MAI cu toate ca nu stim daca si dumnealui si-a dorit acest portofoliu si cat are de gand sa-l ocupe,, care nu au beneficiat de nicio masura compensatorie pe perioada starii de urgenta si a starii de alerta, au executat in ultimele 8 luni toate misiunile legate de pandemie fara sa puna conditii, au efectuate sute de ore suplimentare, iar peste 12.000 de colegi au fost infectati si 30 au trecut la cele vesnice. A precizat ca nu are rost sa dezbatem la acest moment problemele de sistem, ci trebuie sa primim garantii clare ca "inghetarea" nu se va aplica personalului din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala", a mai aratat Sindicatul Europol.Sindicate ale politistilor organizeaza, joi, proteste in fata sediului Ministerului de Interne si ale prefecturilor din mai multe judete, ca reactie la ordonanta de urgenta care prevede inghetarea salariilor. "Nu putem accepta aceste masuri de austeritate indreptate impotriva politistilor in conditiile in care, de 8 luni, suntem in prima linie si gestionam masurile impotriva pandemiei de SARS-CoV-2.Premierul Florin Citu a afirmat ca salariile bugetarilor au fost plafonate la nivelul din decembrie 2020, printr-o Ordonanta de Urgenta adoptata miercuri de Guvern, precizand ca in acest nu au fost micsorate veniturilor celor din sistemul public si nici acum nu au fost taiate venituri.Citeste si: