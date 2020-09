Provestea gruparii Giulesti, cea mai periculoasa retea de talhari din tara. Spargeri la banci sau bancomate in masini de mare viteza

"Spiderman" de Bucuresti

Gruparea Giulesti, cea mai periculoasa grupare de talhari

Scandal din dragoste cu gruparea Corduneanu

Surse judiciare au declarat pentru Ziare.com ca o parte dintre membrii acestei grupari au inceput sa iasa din puscarie si isi continua activitatile infractionale.Unii dintre infractori au inceput sa experimenteze metode de jaf desprinse parca din filmele de actiune.Vineri, 18 august 2020, politia a prins doi infractori care jefuisera un tanar de 25 de ani din Bucuresti. Unul dintre atacatori era un membru al gruparii Giulesti, eliberat recent din inchisoare pentru fapte similare.Jaful a avut loc pe 29 iulie. Impreuna cu un complice, acesta a pus in aplicare un plan demn de un scenariu de film. A coborat in rapel de pe acoperisul unei cladiri si a intrat pe geam in locuinta unui tanar. In acelasi timp, celalalt infractor a intrat pe usa. Au spus ca sunt politisti, au imobilizat victima si au obligat-o sa le spuna cifrul seifului. Au furat tot ce au gasit: zeci de mii de lei, ceasuri scumpe, portofele de firma. Cei doi au fost arestati preventiv.Sambata, un alt complice al celor doi a fost descoperit in Chitila. Acesta era soferul celor doi spargatori, conform unor surse judiciare. Si acesta a fost arestat.Gruparea infractionala cunoscuta drept "Giulesti" a cunoscut perioada de glorie in anii 2011-2012 si este considerata una dintre cele mai periculoase gasti de talhari care a actionat vreodata pe teritoriul Romaniei.Ani de zile, membrii gruparii au actionat liberi desi erau suspecti in zeci de dosare penale.Au scapat de mai multe ori de filtrele politiei si de urmaririle din trafic ale anchetatorilor datorita masinilor folosite la infractiuni . In ultimele atacuri au folosit un Mercedes modificat pentru a atinge viteze mai mari.Gruparea Giulesti era condusa de doi lideri, Dumitru Pancescu, zis Miki, si Adrian Stancu, zis Mitus, si de doi "locotenenti" - Dorinel Ionel Lazarica si Claudiu Marius Fieraru.Ei actionau purtand cagule pe fata, iar la locul jafurilor, bateau sau imobilizau paznicii si plecau inclusiv cu armamentul acestora si munitia din dotare.De numele gruparii Giulesti se leaga spargerile de bancomate din Valcea (2012), dar a fost suspectata si de furtul bancomatului din Crangasi (in 2007), furtul de la Institutul Ana Aslan (din 2008) sau de la bancomatul de pe Splaiul Independentei.Pe 20 aprilie 2011, surse judiciare aununtau ca membrii gruparii Giulesti erau acuzati ca au patruns prin efractie in peste 30 de societati comerciale, trei oficii postale, doua banci si intr-un vagon de marfa, fiind suspectati de sustragerea a 11 case de bani, spargerea a trei bancomate, precum si de comiterea a cinci fapte de talharie.Insa nu numai infractiunile au scos in evidenta gruparea Giulesti. Un scandal amoros avea sa izbucneasca in anul 2017.Ramona, sotia temutului interlop iesean Adrian Corduneanu, zis Beleaua sau Power, ar fi fugit de acasa cu un rival din clanul Giulesti, potrivit Romania TV Se intampla dupa ce Adrian Corduneanu a fost inchis pentru ca a santajat un om de afaceri din Iasi. "Diamantul roz", cum i se spunea sotiei interlopului din Moldova, a parasit caminul conjugal pentru "Expres", fratele afaceristului Sheriff.Acum Corduneanu si "Diamantul Roz" posteaza in familie fericita, parand ca au dat uitarii trecutul.Citeste si: