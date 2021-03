Proxeneti din Mehedinti, prinsi de politie si DIICOT. Ca sa aiba credibilitate se plimbau cu masini de lux prin Dorobanti si se afisau cu "ispitele" de la emisiunea "Insula Iubirii"

Pentru a avea credibilitate proxenetii, care in mare parte a timpului au stat in Bucuresti, se plimbau cu autoturisme de lux prin Dorobanti si au umblat cu "ispitele" de la emisiunea "Insula Iubirii".Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2016 - 2021, doi barbati si doua femei, toti din judetul Mehedinti, s-ar fi constituit intr-un grup infractional organizat si ar fi recrutat (prin metoda "loverboy"), peste 15 victime minore si majore, in scopul obligarii acestora la practicarea prostitutiei, folosind mijloace de constrangere fizica si psihica.Exploatarea victimelor ar fi avut loc in Marea Britanie, Norvegia si Belgia, la diferite locatii, prin folosirea unor acte de amenintare, violenta si santaj.Din activitatea infractionala, au rezultat aproximativ 300.000 de euro, suma de bani care ar fi fost transferata in tara, prin intermediul serviciilor de transfer rapid de bani.Ca urmare a perchezitiilor efectuate, au fost indisponibilizati peste 4.000 de lei, 3.000 de euro, 15.000 de coroane norvegiene, 1.000 de coroane suedeze, 350 de dolari americani, 20 de telefoane mobile, laptop-uri, tablete, 3 autoturisme de lux, in valoare totala de 70.000 de euro si diferite inscrisuri.In baza probatoriului administrat, la data de 23 martie a.c., procurorii D.I.I.C.O.T. -B.T. Mehedinti au dispus control judiciar, pentru 60 de zile, fata de o persoana si retinerea pentru 24 de ore, fata de alte doua, urmand ca, astazi, sa fie prezentate instantei, cu propunere de luare a unei masuri prevenite.In cauza, se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de persoane, constituirea unui grup infractional organizat, proxenetism si spalare de bani.Alaturi de politistii brigazilor de combatere a criminalitatii organizate Bucuresti si Craiova, la activitati au participat si jandarmi din cadrul Directiei Generale a Jandarmeriei Municipiului Bucuresti, Gruparea Mobila de Jandarmi- Fratii Buzesti Craiova si Inspectoratului de Jandarmi Judetean Mehedinti.Actiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale.