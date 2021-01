UPDATE Comisarul-sef Radu Gavris a fost schimbat din functia de coordonator al combaterii COVID din Politia Capitalei. Ministrul de Interne: "Lupta cu pandemia din interior"

Gavris, cercetat prealabil

Dosarul penal

Decizia a fost luata dupa ce in mass-media au aparut imagini cu patru procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti se aflau pe terasa localului Hanul lui Manuc din Centrul Vechi al Capitalei, vineri seara, 22 ianuarie, impreuna cu comisarul sef Radu Gavris."Am vazut ca domnul politist se lupta cu aceasta pandemie din interior. Nu as vrea sa-i mai dam aceasta posibilitate. Incepand cu aceasta dimineata nu va mai coordona aceasta activitate.Tot astazi voi solicita lamuriri cu privire la cum au ajuns in spatiul public acele informatii, imagini, de la respectiva activitate, fara sa si le asume nimeni, incalcand prevederile legale din punctul meu de vedere, dand nume, imagini, fara ca aceastea sa fie destinate publicului", a declarat Lucian Bode, la Antena 3.Intrebat daca a fost un filaj in Hanul Manuc, Lucian Bode a respins aceasta supozitie si a spus ca era vorba de activitati de verificare.Ministrul de Interne, Lucian Bode, a precizat ca presa a vorbit doar de o singura activitate de verificare a politiei, cea din Centrul Vechi, dar ca pe 22 ianuarie vineri, au fost verificati peste 4.000 de agenti economici, daca respecta masurile de prevenire si combatere COVID."Am verificat aproape 8.000 de activitati -restaurante, terase- iar 740 au fost la nivelul Capitalei, o parte in Centrul Vechi. Vreau sa elimin orice suspiciune ca Politia s-a dus la pot, intr-o a uita locatie. Ne facem datoria in fiecare zi," explica Bode.El a precizat ca la Hanul Manuc, politistii au aplicat o amenda contraventionala agentului economic, de 5.000 de lei si au sanctionat 25 de "participanti la respectiva, nu era vorba de o petrecere, ei nu aveau toti legatura, unul cu celalalt, cu 17.500 de lei."Lucian Bode a reiterat ca Politia Romana a dispus cercetarea prealabila a lui Radu Gavris pentru a vedea daca este sau nu vinovat de nerespectarea prevederilor legale care decurg din statutul de politist.Ministrul a mai aratat ca a vazut o iesire a unui politist, sef de sectie in Centrul Vechi, "care facea niste afirmatii. Eu ar trebui sa le verific si sunt obligat sa le verific. Niste acuzatii , nu stiu daca domnia sa are in repsonsabilitate si atributii sa faca aceste comentarii si sa se exprime public, Si vreau sa ma lamuresc cu acest aspect."Este vorba de declaratiile facute de comisarul Cristian Ghica, care sustine ca a fost vorba e un filaj. Ofiterul, aflat in conflict deschis cu conducerea Politiei Capitalei, la fel ca si Radu Gavris, sustine ca ar fi existat un filaj al persoanelor mentionate.Lucian Bode a mai aratat ca in acest caz s-a intocmit si un dosar penal, pentru zadarnicirea combaterii bolilor, unul dintre cei 27 trebuia sa se afle in izolare, dar era pe terasa la Hanul lui Manuc."In incinta respectivului restaurant se mai aflau doua persoane, Un cetatean roman si un cetatean austriac, care conform reglemantarilor legale, in vigoare, trebuiau sa fie in izolare, la un hotel din Bucresti.Ei se aflau in respectiva locatie. Vor fi parte in dosarul penal deschis pe numele cetateanului din Calarasi, care trebuia sa fie in izolare si nu in restaurant," conchide Bode.