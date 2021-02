Rafuiala intre interlopi la Braila, cu macete, bate si pietre

Incidentul a avut loc in cartierul Brailita din Braila. Potrivit unor surse judiciare citate de presa locala, in cele doua masini se aflau mai multi tineri dintr-un alt cartier. Acestia voiau sa discute cu o persoana pe care o suspectau ca s-ar fi aflat in spatele unui atac cu pietre asupra locuintei unui apropiat al lor.La scurt timp, mai multi indivizi ar fi iesit din curtea celui cautat si s-ar fi napustit asupra celor doua autoturisme. Unul dintre cei aflati in masina a fost impuscat in picior cu un pistol cu bile de cauciuc , arata b1.ro.Toate cele patru benzi ale unei sosele au fost acoperite de cioburi, de bucati de scanduri si de pietre de mari dimensiuni. De asemenea, au fost gasite si mai multe teci de macete.Trei persoane au fost retinute si au fost duse la Politie pentru audieri.