Europol: Criminalitatea organizata se extinde in toate zonele Uniunii Europene. "Infractorii se adapteaza cu usurinta la pandemie" RAPORT

Raportul releva ca exista un mare pericol ca infractorii sa exploateze, de asemenea, pandemia de COVID-19 si efectele sale economice si sociale pe termen lung. Acestea ar putea fi "conditii ideale" pentru infractori pentru a viza cetateni, companii si entitati publice.Pe baza a mii de cazuri si informatii de la anchetatori si servicii de securitate de pe teritoriul Uniunii Europene, expertii Europol au realizat o analiza cuprinzatoare.Una dintre concluziile raportului este aceea ca 70% din bandele si retelele infractionale sunt active in cel putin trei state membre UE. Cel putin 40% dintre bandele infractionale sunt implicate in traficul de droguri , de departe cea mai raspandita activitate infractionala in UE.Studiul arata in mod clar un grad ridicat de organizare a bandelor infractionale si modul strans in care lumea interlopa se impleteste cu aspectele legale ale vietii.Bandele infractionale sunt organizate aidoma companiilor, cu diferite niveluri de management. Peste 80% din retelele infractionale au folosit structuri de afaceri legale si cel putin 60% dintre bande au utilizat mita ca mijloc de a-si continua afacerile.Spalarea banilor a fost organizata in mod profesionist si a fost creat un sistem financiar interlop, mentioneaza raportul, care adauga ca bandele infractionale vor profita de toate posibilitatile pentru a submina economiile europene."Am atins un punct de ruptura. Impactul asupra vietii cetatenilor, a economiei si statului de drept este prea important. Iata ceea ce reiese din acest raport", a declarat directoarea Europol, Catherine De Bolle, intr-o discutie cu AFP."O pandemie prelungita va pune o presiune puternica pe economia europeana si mondiala", iar recesiunea asteptata "poate contura infractionalitatea grava si organizata in anii viitori", arata agentia europeana in raport."Infractorii se adapteaza cu usurinta la pandemie", a subliniat comisarul european pentru afaceri interne Ylva Johansson cu ocazia prezentarii raportului, care a avut loc la Lisabona, dat fiind ca Portugalia asigura presedintia in exercitiu a Consiliului UE. Europol este ingrijorat si de o crestere a coruptiei legate de traficul de droguri, "cantitati de cocaina fara precedent" fiind in centrul unui trafic "spre UE provenind din America Latina, generand profituri de mai multe miliarde de euro" pentru retelele infractionale din cele doua zone.In plus, puritatea cocainei traficate este "la cel mai ridicat nivel atins vreodata in UE".Traficul de cocaina "alimenteaza structuri infractionale care se folosesc de resursele lor enorme pentru a infiltra si submina economia UE, institutiile publice si societatea", releva Europol.Perchezitiile efectuate de fortele de politie in porturi europene importante precum Anvers, Hamburg si Rotterdam au permis capturi record, precum cea a unei incarcaturi de 23 tone de cocaina de catre autoritatile olandeze si germane la sfarsitul lui februarie. Totodata, pandemia a deschis noi posibilitati de exploatare a temerilor societatii."La inceput, am observat o crestere a contrafacerilor de masti si de gel hidroalcoolic. Acum vedem o crestere in comertul cu vaccinuri false si teste autoadministrate false", a explicat De Bolle pentru AFP.Ea a prevenit ca "aceste vaccinuri false sunt un risc pentru sanatate" si "nu trebuie cumparate".Raportul mai noteaza ca pandemia a favorizat infractionalitatea cibernetica, dat fiind ca restrictiile in vigoare in multe tari i-au obligat pe oameni sa recurga mai mult la internet."Infrastructuri cruciale vor continua sa fie tinta hackerilor in anii viitori. Acesta reprezinta un risc semnificativ", avertizeaza Europol.La sfarsitul lunii ianuarie, mai multe tari occidentale - printre care SUA si state UE - si Ucraina au dat o lovitura importanta criminalitatii cibernetice, printr-o operatiune care a permis destructurarea malware-ului Emotet, considerat "cel mai periculos din lume".Europol isi arata ingrijorarea mai ales fata de riscul de "atacuri sofisticate si de mare amploare contra unor infrastructuri esentiale pentru a accesa si a fura date sensibile".