40 de amenzi si 12 permise retinute, intr-o singura noapte, in Capitala. Trei soferi au fost prinsi conducand drogati, iar alti trei consumasera alcool

Femeie la volan, dupa ce a consumat alcool

Tineri drogati la volan

Conform politiei, "cu ocazia activitatilor de control desfasurate, politistii rutieri au constatat 8 infractiuni , dupa cum urmeaza:* 3 pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenta substantelor psihoactive;* 3 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice;* 2 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul avand dreptul de a conduce suspendat".De asemenea, au fost retrase 5 certificate de inmatriculare pentru deficientele tehnice constatate.In timpul actiuniii de sambata seara, politistii au depistat un barbat in varsta de 40 de ani care a condus un autovehicul pe o strada din sectorul 2 sub influenta bauturilor alcoolice (1.00 mg/l alcool in aerul expirat).De asemenea, o femeie in varsta de 28 de ani a condus un autovehicul pe o strada din sectorul 1, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice (0,57 mg/l alcool in aerul expirat).Un tanar in varsta de 18 de ani a condus un autovehicul pe o strada din sectorul 3 sub influenta substantelor psihoactive (THC-5 "CANNABIS").Iar un alt tanar, tot in varsta de 18 de ani, a condus un autovehicul pe o strada din sectorul 3 sub influenta substantelor psihoactive ("Metamfetamine").