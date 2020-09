Razie in Bucuresti. Politistii au verificat peste 720 de autovehicule si au legitimat 890 de persoane. Au fost organizate 40 de filtre

DGPMB a anuntat, duminica dimineata, ca au fost organizate 40 de filtre in diferite puncte din Capitala."La locatii au actionat peste 200 de politisti din cadrul Brigazii Rutiere, Serviciilor de Ordine Publica, Investigatii Criminale, Politie Canina dar si luptatori ai Serviciului Actiuni Speciale. In urma controalelor ce au vizat verificarea respectarii normelor legale de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice precum si a legislatiei privind regimul rutier, politistii au verificat peste 720 de autovehicule, au legitimat 890 de persoane si au aplicat amenzi in valoare de peste 20.500 de lei", a transmis Politia Capitalei.Sursa citata a mentionat ca au fost retinute 5 certificate de inmatriculare si trei permise de conducere, iar un barbat s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus un autoturism pe drumurile publice avand dreptul de a conduce suspendat.Actiunile vor continua pentru siguranta cetatenilor si pentru mentinerea unui climat de liniste publica.