Razie in Capitala. Politia a retinut 32 de permise de conducere. Doi soferi consumasera droguri

"In data de 22 August a.c., incepand cu ora 20.00, politistii Brigazii Rutiere au continuat activitatile de control desfasurate in saptamana precedenta si au actionat pe principalele artere din municipiul Bucuresti pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta rutiera, reducerea riscului rutier in randul participantilor la trafic si combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta substantelor psihoactive sau a bauturilor alcoolice", a transmis Brigada de Politie Rutiera Bucuresti.In cadrul actiunii au fost aplicate 114 sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 91.000 lei si au fost retinute 32 permise de conducere, dupa cum urmeaza:De asemenea, au fost retrase patru certificate de inmatriculare pentru deficientele tehnice constatate.Cu ocazia activitatilor de control desfasurate, politistii rutieri au intocmit opt dosare penale:* patru pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenta bauturilor alcoolice;* doua pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenta substantelor psihoactive;* doua pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul avand permisul suspendat;Brigada Rutiera organizeaza permanent astfel de actiuni pentru mentinerea unui climat de siguranta rutiera pe drumurile publice din Capitala. Siguranta dumneavoastra constituie prioritatea institutiei noastre.