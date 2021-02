FOTO VIDEO Razie de amploare pe strazile Capitalei. Unii dintre soferi au fost prinsi beti sau drogati la volan

Un tanar de 25 de ani, oprit in trafic de politisti, a fost testat pozitiv la cocaina. S-a ales cu dosar penal.Un conducator auto in varsta de 35 de ani a condus un autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest care a indicat o valoare de 0,50 mg/l alcool pur in aerul expirat. Si el s-a ales cu dosar penal.Un tanar de 29 de ani a fost testat pozitiv la canabis . Si el are acum dosar penal intocmit de politie Alt sofer a fost prins conducand desi nu avea permis. El a fost arestat pentru 30 de zile. Era recidivist. Anul trecut a fost si condamnat pentru o fapta similara."In cadrul actiunii au fost aplicate 23 sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 28.000 si au fost retinute 30 permise de conducere, dupa cum urmeaza:- 16 pentru conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice (contraventie);- 14 pentru infractiunile constatate", a transmis Politia Rutoera Bucuresti."De asemenea, au fost retrase cinci certificate de inmatriculare pentru deficientele tehnice constatate.Cu ocazia activitatilor de control desfasurate, politistii rutieri au constatat 17 infractiuni , dupa cum urmeaza:*9 pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenta substantelor psihoactive;*6 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice;*2 pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a detine permis de conducere", se mai arata in informarea politieiPolitistii organizeaza permanent astfel de actiuni. Cu toate ca sunt anuntate, soferii nu le iau in seama si comit ilegalitati pentru care sunt sanctionati ulterior.