Razie pe strazile Capitalei. Politistii au retinut 29 de permise si au dat peste 120 de amenzi

"In cadrul actiunii au fost aplicate 121 sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 81.900 lei si au fost retinute 29 permise de conducere dupa cum urmeaza:-18 pentru conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice;-5 pentru infractiunile constatate;-6 pentru nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului electric", a transmis Brigada de Politie Rutiera Bucuresti.Cu ocazia activitatilor de control desfasurate, politistii rutieri au intocmit si cinci dosare penale.Astfel, doi soferi au fost prinsi avand o alcoolemie de peste 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat.Alti doi conducatori auto erau drogati, iar un altul conducea desi avea permisul suspendat.