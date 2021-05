Razie de amploare in jurul Bucurestiului. Un sofer, prins cu sticla de bere langa schimbator: "Ma hidratez"

Prins cu berea la schimbator

Arestat la domiciliu, prins la o alta adresa

Actiunile s-au desfasurat pe tot parcursul zilei. Au iesit pe strazi mascatii de la SAS, politisti de ordine publica, siguranta scolara, circulatie , de la Serviciul Arme si Explozibili, cei de la politia economica si cei de la prevenirea infractionalitatii.Inca din primele ore ale diminetii, cei certati cu legea au inceput sa pice in plasa oamenilor legii. Cea mai mare "captura" a fost facuta de politistii de la rutiera.Unul dintre soferi a fost prins cu o sticla de bere langa schimbatorul masinii. Omul le-a spus senin politistilor ca "se hidrata".Barbatul abia se mai tinea pe picioare si a fost pus de politie sa sufle si in etilotest, insa a refuzat. A refuzat sa mearga sa i se recolteze si probe in vederea stabilirii alcoolemiei."In intervalul orar 13:00-15:00, pe DN5 Bucuresti-Giurgiu si pe drumurile judetene adiacente, au actionat 10 echipaje de politie rutiera in cinci puncte de filtru si au aplicat 58 de sanctiuni contraventionale, in valooare totala de 87.00 de lei, din care 25 de sanctiuni contraventionale, pentru nerespectarea regimului legal de viteza, fiind retinut un permis de conducere", a transmis IPJ Ilfov.Au fost controlate 134 de autovehicule si au fost legitimate 151 de persoane", a transmis IPJ Ilfov si a fost intocmit un dosar penal pentru conducere pe drumurile publice a unui vehicul fara a permis de conducere.Au fost razii si in comunele Jilava, 1 Decembrie, Darasti si Copaceni."Un numar de 12 politisti de investigatii criminale impreuna cu un echipaj SAS au actionat pe raza orasului Magurele si in comunele arondate, ocazie cu care au efectuat verificari privind 3 persoane fata de care a fost dispusa masura preventiva a arestului la domiciliu, constatand ca una dintre aceste persoane se afla la o alta adresa fata de cea la care se stabilise initial executarea masurii preventive, politistii procedand in consecinta, conform legii in vigoare.De asemenea, au efectuat cautari pentru depistarea a 4 persoane urmarite in temeiul legii, rezultatul fiind negativ", a transmis IPJ Ilfov.Mascatii si politistii de la rutiera si ordine publica au ramas pana tarziu in noapte pe raza orasului Magurele.