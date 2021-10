Razie de amploare în comuna Sintești, la o zi după ce autoritățile s-au făcut de râs. Ce au descoperit inspectorii Gărzii de Mediu VIDEO

Circa 200 de polițiști și trupe speciale au luat parte vineri, 29 octombrie, la o acțiune de amploare pentru „asigurarea unui climat de ordine publică” în comuna Sintești, județul Ilfov. Asta după ce cu o zi în urmă, inspectorii de la Garda de Mediu au fost alungați de pe teren iar polițiștii locali i-au părăsit în mijlocul mulțimii. Acum poliția a descoperit mai multe arme în urma controalelor iar Garda de Mediu a confiscat câteva tone de deșeuri.

Comunicatul Poliției Ilfov

„Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov, prin structurile de ordine publică, criminaliști, investigații criminale, rutieră, economic, arme și muniții, prevenire, luptători de la acțiuni speciale Ilfov și luptători SIAS-IGPR, jandarmi ilfoveni, reprezentanți ai Gărzii de Mediu și lucrători din cadrul unei societăți de energie electrică au acționat în satul Sintești din comuna Vidra, pentru combaterea infracțiunilor ce aduc atingere mediului înconjurător, pentru combaterea infracțiunilor de evaziune fiscală, combaterea furturilor de energie electrică, pentru depistarea și identificare a persoanelor care desfășoară activități ilegale de arderi de deșeuri, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, pentru nerespectarea regimului rutier, pentru depistarea persoanelor urmărite la nivel local, național și internațional, precum și pentru prevenirea masurilor și interdicțiilor impuse de autorități privind efectele pandemiei de covid-19.

La activități au participat peste 200 de forțe de ordine, iar acțiunea a fost coordonată de conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov.

La finalizarea activităților au fost descoperite o serie de nereguli, fiind constatate de către polițiștii de la arme 4 fapte de natura contravențională, sancționate cu masura complementară a anulării dreptului de deținere arme si munitii.

Totodată, au fost ridicate 2 arme neletale, supuse autorizării, acestea fiind păstrate în condiții contrare prevederilor legale.

Polițiștii de ordine publică au constatat 10 infracțiuni de furt de energie electrică, iar cei de la economic 1 infracțiune de evaziune fiscală.

Au fost constatate 132 contraventii, fiind aplicate sancțiuni cu amenzi în valoare de 94065 lei, din care 81 potrivit Legii 55/2020, 4 potrivit Legii 61/1991, 35 potrivit OUG 195/2002, 12 potrivit OUG 195/2005 si OUG 92/2021 aplicate de polițiștii ilfoveni

De asemenea, polițiștii rutieri au retras 7 certificate de înmatriculare și au retinut 3 seturi de plăcute de înmatriculare,

Polițiștii de investigații criminale au verificate 7 persoane aflate in control judiciar si 7 agresori sexuali în acceptiunea Legii 118/2019.

Totodată, comisarii Gărzii de Mediu au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de peste 220000 lei și au confiscat 1 container, de 40 tone deșeuri feroase si neferoase”.

Ce s-a întâmplat la Sintești cu o zi în urmă

Garda de Mediu a anunţat că reprezentanţii instituţiei au intervenit joi, 28 octombrie în localitatea Sinteşti, de lângă Capitală, după ce jurnaliştii Pro TV au semnalat că fum dens provenit de la arderi ilegale de deşeuri poluează aerul din zona Capitalei.

Comisarii de mediu au declarat că mai mulţi membri ai comunităţii de romi de la Sinteşti au devent agresivi şi nu au răspuns solicitării poliţiştilor de a se legitima.

Reprezentanţii Poliţiei Popeşti Leordeni au fost solicitaţi pentru alte misiuni, iar în aceste condiţii comisarii Gărzii de Mediu Ilfov au părăsit zona. ”Mi-a plesnit obrazul de ruşine cand am vazut foştii colegi din Garda de Mediu stând cu mâinile în buzunare, luaţi prin surprindere de zecile de focuri făcute in Sintesti pentru topirea cablurilor”, a scris pe Facebook fostul şef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu.

Conform acestora, autorităţile nu au putut lua măsuri faţă de cei care încalcă legea pentru că localnicii, mare parte romi, au refuzat să se legitimeze, iar unii dintre ei au devenit agresivi.

„Reprezentanţii Poliţiei Popeşti Leordeni au solicitat legitimarea persoanelor aflate în imediata apropiere a focurilor, aceştia refuzând a se legitima. Menţionăm faptul că, mai mulţi cetăţeni de etnie romă s-au adunat în jurul nostru, devenind agresivi şi adresând injurii reprezentanţilor PRO TV. Tot în acest timp reprezentanţii Poliţiei Popeşti Leordeni au fost solicitaţi pentru alte misiuni. În aceste condiţii comisarii GNM -CJ ILFOV, au părăsit zona (ora 17:45), urmând a se efectua controale conform normelor de control legale”, menţionează comisarii în postarea de pe Facebook.

Intervenţia care a avut loc la sesizarea jurnaliştilor de la Pro Tv a avut loc la o zi după ce fostul şef al Gărzii de Mediu Octavian Berceanu a scris pe Facebook că "furnalele metropolei lucrează în draci", iar "plămânii noştri sunt obosiţi de poluare, gata pregătiţi pentru comorbiditate".

"Fumurile se ridică voioase de lângă Bucureşti, se văd de pe Parlament şi totuşi, nimeni, dar absolut nimeni nu-şi mişca fundul puturos de politician până acolo", scria Berceanu.

Acesta a adăugat că a fost la Sinteşti, "nu numai cu Garda, Poliţia şi Jandarmeria, dar şi cu toate televiziunile importante din Europa, şi o perioadă am respirat aer normal".

De altfel, după incidentul de joi, Berceanu a comentat din nou pe Facebook:

”Azi mi-a plesnit obrazul de ruşine cand am văzut foştii colegi din Garda de Mediu stând cu mâinile în buzunare, luaţi prin surprindere de zecile de focuri făcute in Sinteşti pentru topirea cablurilor.

Ilfov-ul a devenit capitala infractionalitatii de mediu, in doar o luna. Imi cer scuze in fata celor 4 milioane de oameni cu plămânii afumaţi zilnic, cu comorbiditati, in plina pandemie. Aş fi putut face mult mai mult decat 6 luni de aer respirabil si reconstrucţia unei instituţii. Atât au putut politicienii să-mi ofere, 6 luni”.