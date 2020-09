Razie printre taximetristii din zona aeroporturilor: S-au aplicat 85 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 28.000 de lei

Directia de Politie Transporturi a organizat, joi, o actiune de control, privind legalitatea desfasurarii transportului rutier in regim "taxi" si "in regim de inchiriere" in zona aeroporturilor civile din Romania.Potrivit IGPR, au fost verificate 249 de autovehicule, au fost legitimate 306 de persoane, fiind aplicate 85 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape 28.000 de lei.Din totalul sanctiunilor, 7 au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul de persoane in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare, 67 pentru incalcarea normelor privind circulatia pe drumurile publice si 11 la alte acte normative.Pentru defectiuni tehnice sau dotari suplimentare nepermise de lege, au fost retrase 5 certificate de inmatriculare. Totodata, a fost retinut un permis de conducere.La activitatile de control au participat, alaturi de politisti de la transporturi, si jandarmi si specialisti din cadrul Registrului Auto Roman.