Razii in zonele manastirilor din jurul Bucurestiului. Peste 500 de politisti pe strazi, in noaptea de Inviere

"Avand in vedere sarbatorile religioase ce se vor desfasura in perioada 30 aprilie -03 mai, peste 500 de politisti ilfoveni vor actiona pe raza teritoriala a judetului Ilfov, pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, a cauzelor generatoare de accidente rutiere precum si verificarea respectarii masurilor de protectie sanitara in cantextul pandemiei de covid 19.In noaptea de Inviere, vor actiona 176 de politisti ilfoveni, de la strcturile de ordine publica, rutiera, investigatii criminale si alte structuri operative, pentru asigurarea masurilor de ordine publica si a fluentei traficului rutier.avand in atentie cele 159 de lacasuri de cult, existente pe raza judetului ilfov astfel incat sa nu se desfasoare evenimente negative", a transmis IPJ Ilfov.Politistii de la rutiera vor fi prezenti in proximitatea lacasurilor de cult, unde vor asigura afluiera si defluirea credinciosilor, care participa la slujbele religioase, precum si pe drumurile publice din judet, cu precadere pe arterele care converg catre munte si mare, pentru a asigura fluenta traficului rutier, pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente si aici vorbim in special despre viteza excesiva si consumul de alcool la volan.In prioada sarbatorilor pascale politistii rutieri ilfoveni vor actiona cu 12 radare in medie, zilnic, precum si aparate alcooltest, drugtest.Politisti de ordine publica sunt la datorie si impreuna cu politistii de la celelalte structuri operative vor interveni cu promtitudine, pentru a veni in sprijinul cetatenilor, ori de cate ori situatia o impune, astfel incat sarbatorile pascale sa se desfasoare in conditii optime de siguranta, fara evenimente nedorite."Politistii de la economic din Ilfov impreuna cu reprezentantii Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Ilfov au efectuat o serie de verificari specifice, in vederea stabilirii provenientei produselor din carne, comercializate in aceasta perioada si a conformitatii acestora din punct de vedere sanitar veterinar.Astfel de activitati se desfasoara si in prezent, dar si in perioada urmatoare si au ca scop principal protejarea cetatenilor cu privire la calitatea si conformitatea produselor de consum, comercializate.Politistii sunt pregatiti sa intervena pe toate segmentele, respectiv de ordine publica, rutiera, economic, judiciar si oriunde este necesara interventia fortelor de ordine din Ilfov, fie ca ne sesizam din oficiu, fie ca suntem chemati sa intervenim in urma apelurilor 112", a transmis Ana Ciocala, purtatorul de cuvant al IPJ Ilfov.