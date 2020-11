Managerul demisionar al Spitalului Judetean Sibiu acuza presiuni politice pentru a demisiona: Nu m-am lasat influentata de constrangerile venite pe mai multe canale

"Numeroasele presiuni care s-au facut asupra mea, m-au determinat sa imi inaintez demisia din functia de manager al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu. Sunt un om responsabil si un profesionist care a facut tot ce a fost posibil astfel incat lucrurile din spital sa se desfasoare in interesul pacientilor si cu protejarea cadrelor medicale. Nu m-am lasat influentata de constrangerile venite pe mai multe canale si nici nu am intrat in jocurile politice, pentru ca mai presus de toate este sanatatea oamenilor", a transmis, miercuri, Liliana Coldea, intr-un comunicat de presa.Aceasta sustine ca sistemul sanitar din Sibiu nu a avut de suferit din cauza procesului de management pe care l-a desfasurat."Am respectat toate procedurile si legislatia in vigoare. In niciun caz munca medicilor nu a fost compromisa - fiecare dintre noi am depus un juramant si suntem in permanenta in serviciul oamenilor. Sunt sigura ca increderea in spital nu a fost zdruncinata acum si in niciun in caz sanatatea si viata pacientilor nu au fost puse in pericol. Interesul pacientilor este mai presus de orice. Am preluat functia de manager al spitalului intr-o perioada greu incercata pentru toti, cand nimeni nu si-a dorit aceasta functie fiind singurul candidat la concursul de ocupare a functiei de manager", a mai afirmat Coldea.Aceasta a facut si un scurt bilant al activitatii sale. "Chiar daca mandatul meu a fost unul scurt am reusit sa aduc mai multe imbunatatiri in interesul pacientilor:- redeschiderea activitatii medicale pentru Clinicile Medicale, Diabet, Endocrinologie, Gastroenterologie, ORL, Dermatologie, Chirurgie Generala, Ortopedie, Urologie, Bloc operator, Recuperare, Medicina fizica si Reabilitare (care nu au functionat pe perioada starii de urgenta)-dotarea materiala a unor sectii sau compartimente;-imbunatatirea conditiilor de cazare ale pacientilor spitalului prin achizitie de paturi noi;-deschiderea structurilor modulare;-avizarea sectiei ATI pentru includerea in programul de tratament monitorizat al pacientilor critici cu Covid 19", a mai transmis Coldea.Managerul demisionar al Spitalului Judetean Sibiu a precizat ca in luarea deciziilor, de multe ori, nu a fost sustinuta de cadrele medicale."In luarea deciziilor am avut consultari cu cadrele medicale, unii dintre acestia m-au sprijinit, altii mai putin sau deloc. Multumesc cadrelor medicale din spital care si-au dat concursul si au fost alaturi de mine si au contribuit proactiv la demersurile de schimbare in bine a sistemului medical. In continuare ma voi dedica activitatii medicale si universitare si voi fi in permanenta in serviciul pacientilor", a mai transmis Coldea.Liliana Coldea a demisionat, miercuri, de la conducerea Spitalului Judetean Sibiu, la cinci zile de cand vicepremierul Raluca Turcan i-a cerut acest lucru.