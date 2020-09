Reactia Politiei Capitalei in scandalul fraudei electorale semnalate de Clotilde Armand: "Au fost audiate opt persoane. S-au gasit 473 de procese verbale asupra unui barbat"

USR : Apar mai multe buletine de vot anulate in dosare

Comisarului-sef Ionut Dana a precizat ca se fac cercetari in aceasta cauza si este posibil ca in perioada urmatoare sa mai fie chemate persoane la audieri"Ieri sectia 4 politie a primit un apel de la un barbat care a sesizat faptul ca un barbat a iesit din incinta biroului electoral si are mai multe procese verbale La fata locului s-au deplasat politistii de la sectia 4, iar in incinta sectiei au fost gasite mai multe persoane.Toate au fost conduse la politie, impreuna cu barbatul care avea asupra sa procesele verbale.si in continuare efectuam cercetari politia sub coordonarea Parchetului Judecatoriei Sectorului 1 sub suspiciunea falsificarii de documente si evidente electorale.", a declarat seful Politiei Sectorului 1, comisar sef de politie Ionut Dana.Comisarul sef Ionut Dana a precizat ca in acest moment nu se pot face acuzatii asupra nimenui"Se desfasoara o cercetare in rem. Au fost efectuate audieri. Opt persoane au dat declaratii in acel sens. Sunt persoane de la mai multe partide. Nu va pot da mai multe detalii, avand in vedere ca este un dosar. Discutam de verificarea acelor inscrisuri.".El a mai precizat ca in continuare Politia face vericari prin AEP pentru a stabili autenticitatea acelor procese verbale gasite asupra barbatului.Vlad Gheorghe, membru USR, a comentat intr-o postare pe pagina sa de Facebook situatia de la Biroul Electoral de Sector, sustinand ca au fost identificate mai multe nereguli grave."La Biroul Electoral Sector 1 se ingroasa gluma. Nu pt ca au venit agitatorii PSD cu scandalul, ci pt ca problemele cu voturile se inmultesc. Exista sectii inca nebagate in sistemul AEP, desi aseara doar un presedinte de sectie nu se prezentase la BES.Dar cel mai tare e ca sunt sectii cu mai multe voturi decat votanti. Da, da, cititi bine, si asta e oficial. Biroul Electoral intreaba Biroul Central ce sa faca atunci cand ai mai multe voturi decat votanti?Si mai tare e ca apar mai multe buletine de vot anulate in dosare decat numarul trecut in sectie. Adica s-au inmultit anulatele pe drumul de la sectie la biroul electoral. Si asta e tot oficial", a scris acesta pe Facebook. De altfel, politia Capitalei a anuntat luni, 28 septembrie 2020, ca face cercetari in legatura cu incidentul semnalat de Clotilde Armand privind angajatii Primariei Sectorului 1 care ar fi fost implicati in fraudarea proceselor verbale de la alegeri."Astazi, in jurul orei 15: 45, Sectia 4 Politie a fost sesizata prin sistemul 112 cu privire la faptul ca un barbat, candidat al unui partid politic pentru functia de consilier, ar fi fost vazut iesind din cladirea unde a functionat un birou electoral al sectorului1, de catre mai multi reprezentanti ai altor partide politice, avand asupra sa mai multe procese verbale.Persoanele in cauza au fost identificate si sunt conduse la sediul Sectiei 4 Politie pentru stabilirea situatiei de fapt si de drept", a transmis luni Politia Capitalei.Europarlamentarul Clotilde Armand a publicat luni, 28 septembrie 2020, doua inregistrari video pe pagina sa de Facebook in care sustine ca, in sediul Directiei de Salubrizare si Investitii situat in Complexul Piata Mures care este situat deasupra Biroului Electoral de Sector se regasesc mai multe procese verbale necompletate si sustine ca acest lucru este o tentativa de frauda electorala.Citeste si: